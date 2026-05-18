김제시, 국도 위험·정체구간 개선…100억 규모 국가사업 반영 '총력'

AI 핵심 요약beta
- 김제시가 18일 국도 위험도로·병목구간 개선 국가계획 반영에 나섰다
- 2028~2032년 국도 위험도로·병목지점 개선 기본계획에 4개 노선 6개 사업 약 100억 반영을 추진하고 있다
- 국가계획에 반영되면 교통사고 예방과 물류 이동성 향상, 지역 균형발전에 도움이 될 것으로 기대된다고 밝혔다
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국도 4개 노선 대상 위험도로·병목지점 개선사업 발굴
[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시가 국도 내 위험도로와 병목구간 개선을 위한 국가계획 반영에 나서며 교통 인프라 확충에 속도를 내고 있다.
시는 전북특별자치도와 국토교통부가 추진 중인 '국도 위험도로 및 병목지점 개선(8단계) 기본계획(2028~2032)' 수립에 맞춰 지역 주요 사업을 발굴하고 국가계획 반영 논리를 강화하고 있다고 18일 밝혔다.
이번 사업은 교통사고 위험구간 해소와 상습 정체구간 개선을 통해 시민 안전과 교통 편의를 높이기 위한 것으로 정부 계획 초기 단계부터 전략적으로 대응해 국비 확보 경쟁력을 높이기 위한 차원이다.
시는 국도 4개 노선, 6개 사업을 중점 건의사업으로 선정했다. 총사업비는 약 100억 원 규모로 위험도로 개선사업 3개소와 병목지점 개선사업 3개소가 포함됐다.
시는 사업이 국가계획에 반영될 경우 교통사고 예방은 물론 물류 이동성 향상과 지역 균형발전에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
시 관계자는 "국도 위험도로와 병목구간 개선은 시민 안전과 직결되는 핵심 교통 인프라 사업"이라며 "정부 기본계획에 김제시 주요 사업이 최대한 반영될 수 있도록 전북도와 긴밀히 협력해 적극 대응하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com