HJ중공업, 1분기 영업익 246억원…조선부문 회복에 347% 증가

AI 핵심 요약beta
- HJ중공업이 15일 1분기 실적을 공시했다
- 매출 5414억원·영업이익 246억원 기록했다
- 조선·건설부문 매출·흑자 확대가 실적 견인했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= HJ중공업이 올해 1분기 영업이익을 전년 동기 대비 347% 늘렸다. 15일 공시에 따르면 1분기 연결 기준 매출은 5414억원, 영업이익은 246억원, 당기순이익은 255억원을 기록했다.
매출은 지난해 같은 기간 4100억원에서 32% 증가했고, 영업이익은 55억원에서 191억원으로 늘었다. 당기순이익도 56억원에서 355% 증가했다.
실적 개선은 조선부문의 친환경 컨테이너선 등 고부가가치선 건조 물량이 매출에 반영된 결과다. 조선부문 매출은 1581억원에서 2686억원으로 70% 증가했다. 건설부문 매출은 2479억원에서 2693억원으로 8.6% 증가했다.
조선부문은 친환경 선박 개발과 원가 우위 선종 중심의 수주 전략으로 흑자를 달성했다. 건설부문도 국내외 건설경기 둔화 속에서 원가율 관리에 주력해 흑자 기조를 유지했다.
회사는 지난해 말 수주한 해군 신형 고속정 4척과 해경 다목적 화학방제함, 미 해군 MRO 사업에 이어 올 초 수주한 1만100TEU급 컨테이너선 4척 등을 바탕으로 수익성 개선을 도모할 계획이다.
chanw@newspim.com