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구자열 후보 "원강수, 강원대 법학 석사 사칭"…선관위에 허위사실 공표 고발

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  • 구자열 원주시장 후보가 18일 원강수 후보를 고발했다
  • 원 후보의 강원대 법학 석사 사칭과 허위 학력 공표를 주장했다
  • 구 후보는 자신의 학력 의혹은 왜곡이라며 정면 반박했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"기초적인 사실관계조차 확인하지 않은 채 명백한 허위사실을 공표했다"
도의원 시절부터 당 홈페이지·인물검색까지 '석사' 표기…"먼저 시민 앞에 사과해야"

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 더불어민주당 구자열 원주시장 후보 측이 18일 국민의힘 원강수 후보의 허위 학력 기재 의혹과 관련해 "존재하지 않는 법학 석사를 수년간 사칭해 왔다"며 선거관리위원회에 고발하는 한편 자신에게 제기된 '학력 부풀리기' 의혹은 악의적 왜곡이라고 정면 반박하고 나섰다.

구자열 후보는 이날 원주시청 브리핑룸에서 가진 기자회견에서 "원강수 후보의 명백한 허위 학력 기재 및 공표 사항을 바로잡고자 한다"며 "상대 캠프가 보여준 저급한 언사와 근거 없는 마타도어에 같은 방식으로 대응하지 않겠다. 오직 확실한 물증과 타임라인으로 진실만을 규명하겠다"고 밝혔다.

구 후보는 먼저 원강수 후보의 학력 기재 경위를 조목조목 짚었다. 원 후보는 2014년 제5회 지방선거 도의원 당선자 인터뷰에서 '강원대학교 대학원 법학과 졸업'으로 소개됐고 2017년 새누리당 원주을 조직위원장 임명 당시에도 '강원대학교 법학대학을 졸업하고 같은 대학교 대학원 졸업'으로 언론에 배포됐다. 선대위는 "대학원 졸업은 통상 석사 학위 취득을 의미한다"고 지적했다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 구자열 후보가 원강수 후보가 제기한 허위 학력 의혹에 대해 반박하고 있다. 2026.05.18 onemoregive@newspim.com

그러나 확인 결과 원 후보는 강원대 일반대학원 법학과 '수료' 상태일 뿐 석사 학위를 취득하지 못한 것으로 나타났다고 주장했다. 실제로 이번 원주시장 후보 등록 시 선관위에는 '강원대학교 일반대학원 법학과 수료'로 기재돼 있다.

선대위는 "공직선거법상 대학원 학위 과정의 '수료'와 '졸업(학위 취득)'은 유권자 판단에 중대한 영향을 미치는 요소로 엄격히 구분돼야 한다"며 "현직 도의원이 수년에 걸쳐 '대학원 졸업·석사'라는 왜곡된 사실을 반복 전파한 것은 결코 가벼운 사안이 아니다"고 비판했다.

구 후보는 문제를 "과거 실수"로만 볼 수 없다고 강조했다. 선대위는 "더 심각한 것은 현직 시장인 지금까지도 허위 사실이 유지되고 있다는 점"이라며 "현재 국민의힘 강원특별자치도당 공식 홈페이지에서 원강수 후보는 '강원대 법학 석사'로 기재돼 있다"고 밝혔다.

또 "공신력 있는 언론사인 조선일보 인물검색 시스템에서도 원 후보의 최종 학력이 '강원대 대학원 법학 석사'로 등재돼 있다"며 "해당 인물정보는 '본인이 제공한 프로필 수록을 원칙으로 한다'는 안내가 있어 원 후보의 자기 신고에 기반한 것으로 볼 수밖에 없다"고 주장했다.

구 후보는 "백번 양보해 도의원 시절에는 본인이나 언론사의 착오가 일부 있었다고 하더라도 현직 시장 신분으로 당 홈페이지와 언론 인물정보에 허위 학력을 방치한 것은 그 의도를 의심할 수밖에 없다"며 "이를 통해 정치적 이익을 누리려 한 것 아니냐는 의혹이 제기된다"고 말했다.

이어 "원강수 후보는 상대 후보의 과거 사소한 실무적 미흡이나 실수를 악의적으로 왜곡하며 선거판을 진흙탕으로 만들었다"며 "정작 본인은 도의원 시절부터 현직 시장인 현재까지 존재하지 않는 석사 학위를 사칭해 왔다. 남의 눈의 티끌을 보기 전에 자신의 허물부터 돌아보고 원주시민 앞에 사죄해야 한다"고 촉구했다.

◆'타임프레임 짜깁기' 허위사실 유포 선관위 고발

구 후보는 원강수 캠프가 제기한 '구자열 후보 학력 부풀리기·학사 비리' 의혹에 대해서는 "타임프레임 짜깁기를 통한 악의적 허위사실 유포"라며 공직선거법 250조·251조 위반 혐의로 선관위에 고발했다고 밝혔다.

구자열 후보는 원강수 후보가 제기한 제기한 주요 의혹 세 가지와 이에 대한 반박을 정리했다.

첫째 "2008~2009년 구자열 후보가 연세대 정경대학원 졸업을 사칭했다"는 주장에 대해 "당시 연세대 정경대학원 고위자 과정을 수료한 일반인 신분으로 2010년 도의원 출마 이전까지 기사 관리가 미흡했을 뿐 선거 과정이나 공직 생활에서 학력을 부풀릴 의도나 행위는 일절 없었다"고 밝혔다.

선대위는 "2010년 도의원 출마 당시 선관위 등록과 모든 선거자료에 '방통대 경영학과 재학'을 정확히 기재했다"며 "졸업을 사칭했다는 주장은 구자열 후보 측 명함·공보·보도자료 등 물증도 없이 언론 기사만 연결한 추정일 뿐 명백한 허위사실 유포에 해당한다"고 반박했다.

둘째 2010년 도의원 출마 시 개설한 포털 카페에 '연세대 정경대학원 정치학과 석사과정'이 기재된 것을 두고 '학력 부풀리기'라고 지적한 것과 관련해서는 "해당 카페는 2010년 개설 이후 2014년까지 업데이트·수정이 반복된 페이지로, 해당 학력은 2014년에 업데이트한 내용"이라고 설명했다.

"만약 2010년 출마 이전에 석사과정을 허위 기재했다면 같은 페이지 약력에 도의회 전·후반기 상임위 경력까지 함께 기록된 것을 어떻게 설명할 수 있느냐"며 "카페 개설 연도(2010년)와 2014년 재학 사실을 의도적으로 뒤섞어 사실관계를 왜곡 공표한 전형적 '미필적 고의'에 의한 허위사실 공표"라고 주장했다.

셋째 '도지사 정무특보·비서실장으로 근무하면서 강원대 박사과정을 이수한 것은 근무지 이탈·학사 비리'라는 의혹에 대해 "2015년 9월 강원대 정치외교학 박사과정을 시작해 2019년 8월 수료했으며 2018년 8월 정무특보 임명 당시 이미 6학기 중 5학기 학점을 이수한 상태였다"고 밝혔다.

아울러 "정무특보 10개월 동안 남은 한 학기 수업은 야간·탄력 수업제를 활용해 업무에 지장 없이 이수했고 비서실장으로 재직한 2년(2019년 7월~2021년 7월)에는 이미 모든 학기 수업이 종료된 이후로 재임 기간 중 학사 일정이 없었다"며 "일반대학원에는 주간 수업이 어려운 직장인을 위한 비전일제·탄력 수업제가 존재하는데도 이를 무시한 채 '마법의 박사 수료' '근무지 이탈' 등 표현을 쓴 것은 악의적인 왜곡"이라고 반박했다.

구자열 후보는 "2010년 공직 생활을 시작한 이후 지금까지 학력 공표 기준을 성실히 지켜왔다. 상대 측처럼 막말과 색깔론, 인신공격으로 대응하는 대신 구체적 자료와 시점, 공문서로 사실관계를 차분히 검증받겠다"고 말했다.

그러면서 "원강수 후보는 남을 향해 던졌던 잣대를 자신에게도 똑같이 적용해야 한다"며 "강원대 법학 석사 학위를 사칭해 온 부분부터 즉시 수정하고 원주시민 앞에 진솔하게 사과하는 것이 최소한의 도리"라고 거듭 요구했다.
 
onemoregive@newspim.com

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UAE "바라카 원전, 드론 피격" [서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 아랍에미리티(UAE)의 아부다비 당국은 17일 "알다프라 지역에 위치한 바라카 원자력 발전소에서 드론 공격에 의한 화재가 발생했다"고 밝혔다. 로이터에 따르면 아부다비 공보국은 "원전 내부 경계선 바깥에 위치한 발전기가 드론 공격을 당했다"며 "당국이 화재 발생에 대응하고 있다"고 알렸다. 이어 "인명 피해는 보고되지 않았고 방사선 안전 수준에도 영향이 없다"며 "연방 원자력 당국은 발전소의 주요 시스템이 정상적으로 작동하고 있음을 확인했다"고 전했다. 해당 드론이 어디서 발사됐는지에 대해서는 아직 알려진 게 없다.  앞서 이란 최고지도자의 수석 고문인 모하마드 모흐베르는 자신의 X 계정에 "이란은 수년간 걸프 국가(이웃 아랍 국가)들을 친구이자 형제로 여겼지만, 그들은 독립성을 버리고 팔레스타인과 이란의 적들에게 자신들 조국의 운명을 맡겼다"고 비난했다. 그는 "이란은 미 중부사령부의 임대 전초 기지(중동 역내 미군 기지)들에 대해 전면적 대응을 하지 않았지만 이런 자제가 영원하지는 않을 것"이라고 했다. 모흐베르 고문은 해당 게시글에 #쿠웨이트와 #아랍에미리트(UAE)라는 해시태그를 붙여 자신의 비난이 쿠웨이트와 UAE에 맞춰져 있음을 시사했다. 지난 13일 쿠웨이트 당국은 부비얀섬에 침투하려던 이란 이슬람혁명수비대 대원 4명을 체포했다고 발표, 이란과 긴장 수위를 높였다. 이번 전쟁에서 UAE는 중동 내 가장 두드러진 반(反)이란 노선을 취하고 있다. 지난달 이스라엘과 공조해 이란 본토 공격을 감행한 것으로 알려져 있다. UAE 당국은 공식적으로는 부인했지만, 주요 외신들을 통해서는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 전쟁 중 UAE를 은밀히 방문했다는 보도도 나온 바 있다. 지난 1일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이 제벨알리 항만 인근에서 연기가 솟고 있는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] osy75@newspim.com 2026-05-17 19:52
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北 내고향축구단, 19일 기자회견 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 수원FC 위민과의 남북 맞대결을 앞둔 북한 여자축구 클럽팀 내고향여자축구단이 17일 오후 인천국제공항을 통해 한국 땅을 밟았다. 내고향여자축구단은 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강전 참가를 위해 방한했다. 통일부는 지난 14일 내고향여자축구단의 남한 방문을 승인했고, 대한축구협회가 통보한 선수단 및 관계자 총 39명이 이날 입국했다. [영종도=뉴스핌] 이형석 기자 = 북한 내고향축구단이 17일 오후 인천공항을 통해 방남하고 있다. 2026.05.17 leehs@newspim.com 북한 여자 축구 클럽팀이 한국을 찾은 것은 이번이 처음이다. 북한 축구팀의 방한 자체도 2018년 강원도 춘천·인제에서 열린 아리스포츠컵 국제축구대회 참가 이후 8년 만이며, 성인 여자 축구팀 기준으로는 2014 인천 아시안게임 이후 12년 만이다. 당시 북한 여자대표팀은 금메달을 차지했고, 남자대표팀은 은메달을 획득한 바 있다. 내고향여자축구단은 지난 13일부터 16일까지 중국 베이징에서 경유지 캠프를 차리며 현지 훈련을 진행했고, 이날 한국에 입성했다. 입국 직후에는 숙소로 이동했으며, 이후 훈련 일정은 비공개로 진행될 예정이다. 아시아축구연맹(AFC) 규정상 공식 훈련 이전 비공개 훈련은 문제 없다. 북한 평양을 연고로 한 내고향여자축구단은 2012년 창단된 기업형 구단이다. 소비재 기업 '내고향'의 후원을 받고 있으며, 북한 여자축구 1부 리그에서 여러 차례 우승한 강호로 평가받는다. 이번 대회에서도 강력한 우승 후보로 꼽힌다. [영종도=뉴스핌] 이형석 기자 = 북한 내고향축구단이 17일 오후 인천공항을 통해 방남하고 있다. 2026.05.17 leehs@newspim.com 실제 내고향여자축구단은 예선리그를 3전 전승으로 통과했고, 이 대회 조별리그 C조에서는 2승 1패로 8강 토너먼트에 진출했다. 특히 조별리그에서 성사된 수원FC 위민과의 첫 남북 클럽 맞대결에서는 3-0 완승을 거두며 강한 인상을 남겼다. 이어 8강에서는 베트남 호찌민을 3-0으로 완파하고 준결승 무대까지 올랐다. 수원FC 위민에는 한국 여자 축구의 전설 지소연을 비롯해 김혜리, 최유리 등 전·현직 한국 국가대표가 포진해 있다. 지난 3월 대회 8강전에서는 디펜딩 챔피언 우한 장다(중국)를 4-0으로 완파하며 준결승에 올랐다. 남북 클럽팀의 맞대결은 오는 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 열린다. 승리 팀은 23일 오후 2시 같은 장소에서 멜버른 시티(호주)와 도쿄 베르디 벨레자(일본) 경기 승자와 결승전을 치른다. 이번 대회는 여자축구 클럽 차원의 남북 대결이라는 점에서 큰 관심을 받고 있다. 대한축구협회에 따르면 4강전 티켓은 예매 시작 약 12시간 만에 일반 판매분 7087장 모두 매진됐다. [영종도=뉴스핌] 이형석 기자 = 방남한 북한 내고향축구단이 17일 오후 인천공항에서 버스에 탑승하고 있다. 2026.05.17 leehs@newspim.com 내고향여자축구단은 오는 19일 수원종합운동장에서 공식 훈련과 기자회견을 진행하며 한국 팬들에게 처음 공개된다. 다만 대회 규정상 공식 기자회견은 팀별로 따로 열려 수원FC 위민 선수단과 직접 만나는 장면은 경기 당일까지 미뤄질 예정이다. 20일 경기 종료 후에는 공동취재구역(믹스트존)이 운영된다. 내고향여자축구단 선수단도 규정에 따라 해당 구역을 지나가야 하지만, 인터뷰 요청에 응하지 않을 가능성도 있다. 한편 통일부는 이번 준결승전 현장 응원이 남북 상호 이해 증진에 도움이 된다고 판단해 남북협력기금 3억원 지원을 결정했다. 지원금에는 경기 티켓과 응원도구 제작, 남북교류협력지원협회의 행정 비용 등이 포함된 것으로 알려졌다.  wcn05002@newspim.com 2026-05-17 15:48

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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