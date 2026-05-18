LG전자, 청소기 폐배터리 반납 시 새 배터리 최대 4만원 할인

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 18일 청소기 폐배터리 반납 캠페인을 다음달 30일까지 진행한다고 밝혔다
- 무선스틱 청소기 배터리 구매시 최대 4만원 할인하며 수거 배터리는 희유금속으로 재활용된다
- 2022년 시작된 캠페인으로 17만명 참여해 128톤 폐배터리를 수거했고 온라인 반납시 2만5000원 할인된다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 다음달 30일까지 청소기 폐배터리 반납 고객에게 새 배터리 구매 시 최대 4만원을 할인해주는 캠페인을 진행한다고 18일 밝혔다.
'배터리턴'이라는 이름의 이번 캠페인은 기후환경에너지부의 후원 아래 한국환경공단, E-순환거버넌스와 함께 추진된다. 제조사와 관계없이 다 쓴 청소기 폐배터리를 반납하면 무선스틱 청소기 배터리 구매 시 4만원의 할인을 받을 수 있다. 지난해 3만원에서 할인 규모를 늘렸다.
수거된 폐배터리는 분해 과정을 거쳐 니켈, 코발트, 리튬, 망간 등 희유금속으로 재탄생한다. 캠페인으로 조성된 기금의 일부는 아동복지시설 지원 등 사회공헌 활동에 활용된다.
LG전자는 2022년부터 이 캠페인을 지속해왔다. 지난해까지 누적 참여 고객은 17만여 명에 달했으며, 수거한 폐배터리는 약 128톤, 28만 개를 넘었다. 이를 통해 추출된 희유금속은 11톤 이상이다.
고객은 전국 LG전자 서비스센터를 직접 방문해 폐배터리를 반납하거나, 온라인 브랜드샵에서 신청한 뒤 가까운 폐가전 수거함에 반납할 수 있다. 온라인으로 반납한 경우 2만5000원 할인된 가격으로 배터리를 구매할 수 있다.
kji01@newspim.com