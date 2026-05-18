GS25, 심야 배달 승부수…전국 24시간 배송 확대

AI 핵심 요약beta
- GS리테일이 19일 쿠팡이츠와 손잡고 GS25 24시간 배달을 시작했다.
- GS25는 서울·경기·6대 광역시 1000개 점포에서 24시간 배달로 심야 퀵커머스와 점포 수익성 강화를 노린다.
- GS25는 심야 배달 매출 증가를 바탕으로 퀵커머스 협업을 확대하며 쿠팡이츠 24시간 운영 지역으로 배달 범위를 넓힌다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 쿠팡이츠와 손잡고 24시간 배달 서비스를 확대하며 심야 퀵커머스 시장 공략에 나선다. 야간 소비 수요 증가에 대응해 점포 수익성을 높이고 O4O(Online for Offline) 경쟁력을 강화하겠다는 전략이다.
GS25는 오는 19일부터 서울·경기와 6대 광역시 일부 지역 내 약 1000개 점포에서 24시간 배달 서비스를 시작한다고 18일 밝혔다. 고객들은 시간 제약 없이 가까운 GS25 매장에서 상품을 주문할 수 있게 된다.
GS25는 지난해 11월부터 약 2500개 점포에서 새벽 3시까지 심야 배달 서비스를 운영해왔다. 해당 점포들의 심야 시간대(오후 10시~오전 3시) 배달 매출은 반년 만에 42.7% 증가했다. 전체 배달 매출에서 심야 배달이 차지하는 비중도 지난해 11월 17.4%에서 올해 4월 21.7%로 확대됐다.
심야 시간대 인기 상품은 스낵, 아이스크림, 면류, 탄산음료, 빵 등 간편 먹거리 중심으로 나타났다. GS25는 야간 활동 인구 증가와 생활 패턴 변화에 따라 심야 배달 수요가 꾸준히 늘고 있다고 설명했다.
GS25는 2016년 퀵커머스 서비스를 도입한 이후 자사 앱 '우리동네GS'를 비롯해 쿠팡이츠, 요기요, 배달의민족, 카카오, 페이코, 네이버 등 다양한 플랫폼과 협업하고 있다. 퀵커머스 매출은 2024년 75.4%, 2025년 64.3%, 올해 1분기 79.5% 증가했다.
GS25는 앞으로 쿠팡이츠가 24시간 운영을 시작한 모든 지역으로 배달 범위를 확대할 계획이다.
nrd@newspim.com