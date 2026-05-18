G마켓 "로봇청소기는 할인할 때 사고, 생필품은 쟁였다"

G마켓 빅스마일데이 소비 트렌드 분석

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 고물가 시대 소비 양극화가 온라인 쇼핑에서도 뚜렷하게 나타나고 있다. 생활필수품은 최저가로 대량 구매하고, 평소 구매를 망설였던 고가 가전은 대규모 할인 행사 때 과감히 지갑을 여는 이른바 '불황형 플렉스' 소비가 확산하는 모습이다.

G마켓은 상반기 최대 쇼핑 행사 '빅스마일데이' 판매 데이터를 분석한 결과 명품·가전 중심의 고관여 소비와 생필품 중심의 대량 구매가 동시에 증가했다고 18일 밝혔다. 분석 기간은 행사 시작일인 지난 6일부터 14일까지다.

G마켓 빅스마일데이 소비 패텬 분석 현황. [인포그래픽=G마켓 제공]

고가 상품 판매 증가세가 두드러졌다. 명품 남성가방 판매량은 전년 동기 대비 124% 급증했고 명품 여성구두는 94% 늘었다. 가전 부문에서는 드럼세탁기 판매가 34%, 의류관리기가 21% 증가했다. 게임기 판매도 66% 뛰었다. 빅스마일데이 전용 쿠폰과 카드 할인 혜택이 집중되면서 평소 가격 부담으로 구매를 미뤘던 소비자들이 대거 유입된 것으로 분석된다.

반면 생활비 부담을 줄이기 위한 '쟁여두기 소비'도 확대됐다. 통조림·캔 제품 판매는 50% 증가했고 탄산·청량음료와 라면 판매도 각각 47%, 45% 늘었다. 소비자들이 박스·번들 단위 상품을 대량 구매하며 단가를 낮추려는 소비 패턴이 강화된 것이다.

실시간 인기 상품 순위에서도 이 같은 흐름이 확인됐다. 지난 14일 기준 누적 판매금액 1위는 로보락 로봇청소기가 차지했다. 노트북과 냉장고, 세탁기·건조기 세트 등 고가 가전이 상위권에 올랐다. 반면 판매 건수 기준으로는 방울토마토와 화장지, 생수, 물티슈, 사발면 등 초저가 생필품이 상위권을 차지했다.

G마켓 관계자는 "명품·대형가전 중심의 목적형 소비와 생필품 중심의 생존형 대량 구매가 동시에 나타난 것이 이번 행사 특징"이라며 "행사 종료일까지 카드 즉시 할인 등 추가 혜택을 지속 제공할 계획"이라고 말했다.

nrd@newspim.com