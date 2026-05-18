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[LPGA] 짧은 퍼팅 놓쳐 뼈아픈 더블보기...유해란, 아쉬운 준우승

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  • 유해란이 17일 LPGA 크로거 퀸시티 2위에 올랐다
  • 13번 홀 스리퍼트로 시즌 첫 우승을 놓쳤다
  • 고진영은 5언더파로 공동 5위에 올랐다

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크로거 퀸 시티 챔피언십 최종일...신예 워드, 10개월만에 통산 2승
5타 줄인 고진영, 시즌 최고 성적인 공동 5위...윤이나, 공동 12위

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 13번 홀 짧은 퍼팅을 놓치며 더블보기로 시즌 첫 우승을 향한 발목이 잡혔다. 유해란이 올 시즌 가장 화끈한 추격전을 펼쳤지만 우승 문턱에서 아쉽게 준우승에 머물렀다.

유해란은 17일(현지시간) 미국 오하이오주 신시내티 메키티와 컨트리클럽(파70·6423야드)에서 열린 LPGA 크로거 퀸 시티 챔피언십 최종 4라운드에서 버디 6개, 보기 1개, 더블보기 1개로 3언더파 67타를 적어냈다. 최종 합계 10언더파 270타로 로티 워드(잉글랜드·12언더파 268타)에 2타 뒤진 단독 2위에 올랐다. 2023년 LPGA 데뷔 이후 통산 4승째 도전은 아쉽게 미뤄졌지만 올 시즌 10개 출전 대회에서 6번째 톱10이자 최고 성적이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유해란. [사진=LPGA] 2026.05.18 psoq1337@newspim.com

선두에 4타 뒤진 3위로 출발한 유해란은 3∼5번 홀에서 3연속 버디를 잡고 7번 홀(파5)과 9번 홀(파3)에서도 징검다리 버디를 추가하며 선두권을 무섭게 추격했다. 워드가 6번 홀에서 더블보기를 범하는 사이 전반에만 버디 5개를 몰아치며 공동 선두까지 치고 올라갔다.

하지만 뒷심이 모자랐다. 10번 홀(파4)에서 보기를 적어내 공동 선두에서 한 걸음 물러난 뒤, 가장 어려운 홀인 13번 홀(파4)에서 치명적인 실수가 나왔다. 티샷이 밀리며 러프를 전전하다 세 번째 샷 만에 그린에 올라왔다. 파 퍼트마저 놓친 뒤 30cm도 안 되는 짧은 보기 퍼트마저 홀컵을 돌아나와 치명적인 스리 퍼트를 기록했다. 이어 14번 홀(파5)에서 버디를 잡아 다시 추격의 불씨를 살렸지만 남은 4개 홀에서 타수를 줄이지 못했다.

후반 간신히 파 행진을 이어가며 선두를 유지하던 워드는 17번 홀에서 중거리 퍼트를 떨어뜨려 2타 차 선두로 나섰다. 지난해 루키로 첫 LPGA 데뷔전을 치른 ISPS 한다 위민스 스코티시 오픈에서 깜짝 우승을 거둔 데 이어 LPGA 통산 2승째이자 10개월 만의 정상 복귀, 미국 무대 첫 우승이다. 우승 상금은 30만 달러(약 4억5000만 원)다. 워드는 경기 후 "첫 우승보다 더 달콤하다. 페어웨이를 지킨 게 승부를 갈랐다"고 기뻐했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 로티 워드. [사진=LPGA] 2026.05.18 psoq1337@newspim.com

LPGA 통산 15승의 전 세계랭킹 1위 고진영은 보기 없이 버디만 5개를 쓸어 담는 깔끔한 65타를 적어내 합계 7언더파 273타로 이번 시즌 최고 성적인 공동 5위까지 순위를 끌어올렸다. 전날 5타를 잃고 단독 선두 자리에서 크게 밀려난 게 너무 아쉬웠다. 고진영이 기록한 가장 최근 톱10은 2025년 메이저 셰브론 챔피언십 공동 6위다.

윤이나는 4언더파 276타로 공동 12위에 올랐고 최혜진과 전인지, 최운정, 강민지는 2언더파 278타로 공동 21위에 자리했다. 김아림은 1언더파 279타 공동 30위, 신지은은 이븐파 280타 공동 33위로 대회를 마쳤다.

세계 2위 지노 티띠꾼(태국)은 6언더파 274타로 단독 7위, 세계 1위 넬리 코르다(미국)와 리디아 고(뉴질랜드)는 5언더파 275타로 공동 8위로 마감했다. 야마시타 미유(일본)는 9언더파 271타 단독 3위, 인뤄닝(중국)은 8언더파 272타 단독 4위로 대회를 마쳤다.

psoq1337@newspim.com

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UAE "바라카 원전, 드론 피격" [서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 아랍에미리티(UAE)의 아부다비 당국은 17일 "알다프라 지역에 위치한 바라카 원자력 발전소에서 드론 공격에 의한 화재가 발생했다"고 밝혔다. 로이터에 따르면 아부다비 공보국은 "원전 내부 경계선 바깥에 위치한 발전기가 드론 공격을 당했다"며 "당국이 화재 발생에 대응하고 있다"고 알렸다. 이어 "인명 피해는 보고되지 않았고 방사선 안전 수준에도 영향이 없다"며 "연방 원자력 당국은 발전소의 주요 시스템이 정상적으로 작동하고 있음을 확인했다"고 전했다. 해당 드론이 어디서 발사됐는지에 대해서는 아직 알려진 게 없다.  앞서 이란 최고지도자의 수석 고문인 모하마드 모흐베르는 자신의 X 계정에 "이란은 수년간 걸프 국가(이웃 아랍 국가)들을 친구이자 형제로 여겼지만, 그들은 독립성을 버리고 팔레스타인과 이란의 적들에게 자신들 조국의 운명을 맡겼다"고 비난했다. 그는 "이란은 미 중부사령부의 임대 전초 기지(중동 역내 미군 기지)들에 대해 전면적 대응을 하지 않았지만 이런 자제가 영원하지는 않을 것"이라고 했다. 모흐베르 고문은 해당 게시글에 #쿠웨이트와 #아랍에미리트(UAE)라는 해시태그를 붙여 자신의 비난이 쿠웨이트와 UAE에 맞춰져 있음을 시사했다. 지난 13일 쿠웨이트 당국은 부비얀섬에 침투하려던 이란 이슬람혁명수비대 대원 4명을 체포했다고 발표, 이란과 긴장 수위를 높였다. 이번 전쟁에서 UAE는 중동 내 가장 두드러진 반(反)이란 노선을 취하고 있다. 지난달 이스라엘과 공조해 이란 본토 공격을 감행한 것으로 알려져 있다. UAE 당국은 공식적으로는 부인했지만, 주요 외신들을 통해서는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 전쟁 중 UAE를 은밀히 방문했다는 보도도 나온 바 있다. 지난 1일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이 제벨알리 항만 인근에서 연기가 솟고 있는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] osy75@newspim.com 2026-05-17 19:52
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北 내고향축구단, 19일 기자회견 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 수원FC 위민과의 남북 맞대결을 앞둔 북한 여자축구 클럽팀 내고향여자축구단이 17일 오후 인천국제공항을 통해 한국 땅을 밟았다. 내고향여자축구단은 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강전 참가를 위해 방한했다. 통일부는 지난 14일 내고향여자축구단의 남한 방문을 승인했고, 대한축구협회가 통보한 선수단 및 관계자 총 39명이 이날 입국했다. [영종도=뉴스핌] 이형석 기자 = 북한 내고향축구단이 17일 오후 인천공항을 통해 방남하고 있다. 2026.05.17 leehs@newspim.com 북한 여자 축구 클럽팀이 한국을 찾은 것은 이번이 처음이다. 북한 축구팀의 방한 자체도 2018년 강원도 춘천·인제에서 열린 아리스포츠컵 국제축구대회 참가 이후 8년 만이며, 성인 여자 축구팀 기준으로는 2014 인천 아시안게임 이후 12년 만이다. 당시 북한 여자대표팀은 금메달을 차지했고, 남자대표팀은 은메달을 획득한 바 있다. 내고향여자축구단은 지난 13일부터 16일까지 중국 베이징에서 경유지 캠프를 차리며 현지 훈련을 진행했고, 이날 한국에 입성했다. 입국 직후에는 숙소로 이동했으며, 이후 훈련 일정은 비공개로 진행될 예정이다. 아시아축구연맹(AFC) 규정상 공식 훈련 이전 비공개 훈련은 문제 없다. 북한 평양을 연고로 한 내고향여자축구단은 2012년 창단된 기업형 구단이다. 소비재 기업 '내고향'의 후원을 받고 있으며, 북한 여자축구 1부 리그에서 여러 차례 우승한 강호로 평가받는다. 이번 대회에서도 강력한 우승 후보로 꼽힌다. [영종도=뉴스핌] 이형석 기자 = 북한 내고향축구단이 17일 오후 인천공항을 통해 방남하고 있다. 2026.05.17 leehs@newspim.com 실제 내고향여자축구단은 예선리그를 3전 전승으로 통과했고, 이 대회 조별리그 C조에서는 2승 1패로 8강 토너먼트에 진출했다. 특히 조별리그에서 성사된 수원FC 위민과의 첫 남북 클럽 맞대결에서는 3-0 완승을 거두며 강한 인상을 남겼다. 이어 8강에서는 베트남 호찌민을 3-0으로 완파하고 준결승 무대까지 올랐다. 수원FC 위민에는 한국 여자 축구의 전설 지소연을 비롯해 김혜리, 최유리 등 전·현직 한국 국가대표가 포진해 있다. 지난 3월 대회 8강전에서는 디펜딩 챔피언 우한 장다(중국)를 4-0으로 완파하며 준결승에 올랐다. 남북 클럽팀의 맞대결은 오는 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 열린다. 승리 팀은 23일 오후 2시 같은 장소에서 멜버른 시티(호주)와 도쿄 베르디 벨레자(일본) 경기 승자와 결승전을 치른다. 이번 대회는 여자축구 클럽 차원의 남북 대결이라는 점에서 큰 관심을 받고 있다. 대한축구협회에 따르면 4강전 티켓은 예매 시작 약 12시간 만에 일반 판매분 7087장 모두 매진됐다. [영종도=뉴스핌] 이형석 기자 = 방남한 북한 내고향축구단이 17일 오후 인천공항에서 버스에 탑승하고 있다. 2026.05.17 leehs@newspim.com 내고향여자축구단은 오는 19일 수원종합운동장에서 공식 훈련과 기자회견을 진행하며 한국 팬들에게 처음 공개된다. 다만 대회 규정상 공식 기자회견은 팀별로 따로 열려 수원FC 위민 선수단과 직접 만나는 장면은 경기 당일까지 미뤄질 예정이다. 20일 경기 종료 후에는 공동취재구역(믹스트존)이 운영된다. 내고향여자축구단 선수단도 규정에 따라 해당 구역을 지나가야 하지만, 인터뷰 요청에 응하지 않을 가능성도 있다. 한편 통일부는 이번 준결승전 현장 응원이 남북 상호 이해 증진에 도움이 된다고 판단해 남북협력기금 3억원 지원을 결정했다. 지원금에는 경기 티켓과 응원도구 제작, 남북교류협력지원협회의 행정 비용 등이 포함된 것으로 알려졌다.  wcn05002@newspim.com 2026-05-17 15:48

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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