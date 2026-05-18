문체부·관광공사, '글로벌축제' 공동기획단 출범…"지역 관광 확대"

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보령머드·진주유등 등 맞춤 전략 가동

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사가 18일 '글로벌축제' 홍보·마케팅 강화를 위한 공동기획단을 출범한다. 방한 관광객 3000만 명 조기 달성이라는 국정과제 목표 달성을 위해 글로벌축제 관광상품을 방한 관광 여행사에 직접 소개하는 자리도 함께 마련한다.

그동안 글로벌축제들이 개별적으로 방한 여행사와 협력해 온 방식에서 벗어나, 문체부와 공사가 '글로벌축제' 브랜드 차원에서 공동으로 홍보·마케팅을 추진함으로써 지역 관광 경쟁력을 끌어올리겠다는 구상이다.

문화체육관광부. [사진=뉴스핌DB]

공동기획단은 축제·마케팅·방한 관광 전문가들로 구성되며, 각 축제 콘텐츠의 특성에 맞는 주요 시장을 설정해 초정밀 홍보·마케팅을 펼친다.

인천펜타포트음악페스티벌은 록 음악에 대한 관심과 지리적 인접성을 고려해 일본 시장을 집중 공략한다. 도쿄 섬머소닉, 일본 방송사 스페이스샤워TV와 협력해 현지 홍보를 강화하고, 외국인 관광객의 예매 불편을 해소하기 위해 일본 현지 예매처인 'eplus 티켓'을 통한 예매 서비스도 도입한다.

올해 새롭게 글로벌축제로 선정된 보령머드축제는 구미주 관광객의 특성에 맞춰 자율성과 체험을 강화하는 전략을 택했다. 진흙 체험 공간을 해변으로 넓히고 야간까지 운영 시간을 확대해 관광객 체류 시간을 늘린다.

이번 출범 회의에서는 글로벌축제가 방한 관광 여행사를 대상으로 축제와 지역 관광지를 연계한 상품을 직접 소개하는 자리도 처음으로 마련된다.

2기 글로벌축제인 진주남강유등축제는 야간 유등 축제의 특성을 살려, 낮 시간에는 진주성 관람과 전통문화 체험을 결합한 상품을 선보인다. 일본 HIS, 대만 콜라투어, 홍콩 EGL투어 등 기존 협력 해외 여행사 네트워크도 적극 활용할 계획이다.

예비글로벌축제인 정남진장흥물축제는 낮의 물싸움·수중 줄다리기 등 활동형 콘텐츠와 밤의 휴식형 콘텐츠를 대비적으로 구성해 다양한 관광객층을 공략한다.

문체부 강동진 관광정책관은 "글로벌축제는 이미 세계인을 사로잡을 매력적인 콘텐츠를 갖추고 있다"며 "공동기획단과 방한 여행사와의 협력을 통해 글로벌축제의 매력이 지역 방한 관광 확대로 이어지도록 홍보·마케팅과 상품성을 강화하겠다"고 밝혔다.

fineview@newspim.com