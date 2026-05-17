김성근 "남부 3군 맞춤형 미래교육도시 조성"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 김성근 충북교육감 후보는 17일 보은·옥천·영동 등 충북 남부 3군을 지역 자원과 교육을 연계한 차별화된 미래 교육 도시로 육성하겠다는 공약을 발표했다.

김 후보는 이날 보도자료를 통해 "각 지역의 자연·문화·산업적 강점을 교육과 결합해 학생에게는 풍부한 학습 기회를 제공하고, 주민에게는 문화·돌봄 공간을 확충하겠다"며 "학령 인구 감소와 지역 소멸 위기를 교육 혁신으로 극복하겠다"고 밝혔다.

김성근 충북교육감후보. [사진=뉴스핌DB]

보은군은 자연과 교육이 어우러진 '머무는 교육 도시'로 조성한다.

이를 위해 교육문화복합센터를 건립해 교육·문화·돌봄 기능을 통합한 지역 거점을 마련하고, 폐교를 활용한 야외 체험 학습장을 조성할 계획이다.

또 속리산 생태학교를 운영해 환경·생태 중심 교육을 강화하고, 진로 진학 및 학부모 성장 지원 센터를 설치해 맞춤형 진로 상담과 학부모 교육을 확대한다.

옥천군은 '문학과 삶이 연결되는 인문·문학 특화 교육 도시'로 육성한다.

정지용 시인의 문학 자산을 기반으로 아동 문학관을 설립해 창작·출판·미디어 교육을 연계한 프로그램을 운영한다.

단재교육연수원 남부 분원 설치를 통해 교원 연수 접근성을 높이고 소규모 학교 특성화와 농촌 유학 확대를 통해 외부 학생 유입을 유도할 방침이다.

영동군은 국악과 와인 산업을 연계한 '체험형 미래 교육 도시'로 추진한다.

국악 교육 수도 프로젝트를 통해 학교 교육 과정에 국악을 확대 편성하고 학교 급 간 연계를 강화한다.

교육문화복합센터를 건립해 문화·예술·돌봄 기능을 통합하고, 포도·와인 산업과 연계한 6차 산업 기반 진로 교육을 운영한다.

김성근 후보는 "보은·옥천·영동의 고유한 지역성이 곧 교육 경쟁력"이라며 "학생과 주민이 함께 성장하고 배움이 지역 활력으로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com