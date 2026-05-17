이장섭 지지 선언 잇따라…상권·체육계 "청주시장 적임자"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

소나무길 상인·무에타이협회·택시노조까지…캠프 "반드시 승리"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 더불어민주당 이장섭 청주시장 후보를 향한 각계 지지 선언이 잇따르며 선거 캠프에 힘이 실리고 있다.

이 후보가 6·3 지방선거 후보 등록을 마친 다음 날인 15일 청주소나무길 자율상권조합이 공개 지지를 선언했다.

청주시 무에타이협회 이장섭 후보 지지 선언.[사진=이장섭 캠프]

백남권 이사장과 이병운 중앙동상인회장 등 조합 이사진 10여 명은 이날 이 후보 선거사무소를 찾아 공공자산 기반 상권 운영거점 구축과 청소년광장 지하주차장 조성 등을 제안하며 "소나무길 상권 활성화를 이끌 적임자"라고 밝혔다.

17일에는 체육계 지지로 확산됐다.

청주시무에타이협회 최용현 회장과 김상현 상임이사 등 회원 50여 명은 상당구 용담동의 한 체육관에서 이 후보를 만나 종합무술 발전을 위한 지원을 요청하고 전폭적인 지지를 약속했다.

이에 앞서 지난 13일에는 전국민주택시노조 충북본부와 청주시 법인택시협의회도 이 후보 지지를 선언하며 민선 9기 청주시장 적임자로 지목했다.

상권과 체육계, 운수업계까지 지지층이 확산되면서 선거 캠프 내부에서는 승리에 대한 기대감이 고조되는 분위기다.

이 후보는 "이번 지방선거를 통해 내란 세력을 심판하고 이재명 정부와 함께 일할 능력 있는 시장을 뽑아야 한다는 시민 열망이 커지고 있다"며 "보내주신 뜻이 헛되지 않도록 최선을 다해 반드시 승리하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com