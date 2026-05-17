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2026.05.17 (일)
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[MLB] SF 이정후 1안타 1득점, 팀도 연패탈출…ATL 김하성 끝내기 찬스 놓쳐

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  • 이정후가 17일 애슬레틱스전에서 1안타 1득점으로 샌프란시스코의 3연패 탈출을 도왔다
  • 애틀랜타 김하성은 보스턴전서 끝내기 기회 포함 4타수 무안타로 부진했고 팀은 2-3으로 졌다
  • LA다저스 김혜성은 1득점, 샌디에이고 송성문은 대타 출전해 안타를 기록하며 팀 승리에 힘을 보탰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 이정후가 1안타 1득점으로 팀 연패를 끊는 데 공헌했다.

이정후는 17일 캘리포니아주 새크라멘토 수터 헬스 파크에서 애슬레틱스와 2026 MLB 정규시즌 경기에서 우익수, 1번타자로 출전해 5타수 1안타 1득점을 기록했다. 이날 성적을 더해 이정후는 올 시즌 46경기에서 타율 0.263, 46안타(3홈런) 16타점 19득점을 기록 중이다.

[미국 캘리포니아주 로이터=뉴스핌] 샌프란시스코 이정후가 드류 길버트, 해리슨 베이더와 미국 캘리포니아주 수터헬스파크에서 열린 애슬레틱스와 경기에서 승리 후 세리머니를 펼치고 있다. 2026.05.17 willowdy@newspim.com

1-0으로 샌프란시스코가 앞선 3회 1사에서 두 번째 타석을 맞은 이정후는 좌익수 방향으로 안타를 쳤다. 3루까지 진루한 이정후는 윌리 아다메스의 2타점 적시타 때 득점을 기록했다.

샌프란시스코는 이정후가 기록한 득점을 포함해 케이시 슈미트의 멀티 홈런으로 애슬레틱스 상대 6-4로 이기고 3연패에서 벗어났다.

한편 애틀랜타 김하성은 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 보스턴과 경기에서 유격수, 7번타자로 선발 출전했지만 침묵했다. 이날 4타수 무안타 2삼진을 기록, 올 시즌 5경기에서 타율 0.059 1안타에 그쳤다.

특히 2-3으로 뒤지고 있던 9회말 2사 만루 상황에서 역전 끝내기 찬스를 살리지 못했다. 김하성의 타구가 보스턴 마무리 아롤디스 채프먼의 오른쪽 발목을 맞고 굴절됐고, 김하성은 전력질주해 1루에 헤드 퍼스트 슬라이딩까지 했지만, 투수의 송구가 더 빨랐다. 결국 애틀랜타는 2-3으로 패했다.

LA다저스 김혜성도 주춤했다. 미국 캘리포니아주 애너하임 에인절 스타디움에서 열린 LA 에인절스와 경기에서 2루수, 9번 타자로 출장해 4타수 무안타 1볼넷 1득점을 기록했다. 올 시즌 34경기에 출전해서 타율 0.324, 24안타(1홈런) 9타점 11득점을 기록 중이다.

[미국 캘리포니아주 로이터=뉴스핌] LA 다저스 김혜성. 2026.05.17 willowdy@newspim.com

앞선 타석에서 삼진, 땅볼만 기록했던 김혜성은 팀이 12-2로 앞선 9회 1사 1, 2루 때 볼넷으로 출루했다. 이후 오타니 쇼헤이의 싹쓸이 2루타가 나오자, 득점을 기록했다.

LA다저스는 이날 5타점을 기록한 오타니의 활약 덕에 LA 에인절스 상대 15-2 대승을 거뒀다.

샌디에이고 송성문은 미국 워싱턴주 T-모바일 파크에서 열린 시애틀과 경기에서 팀이 7-2로 앞선 7회 2루수로 교체 출전해 1타수 1안타를 기록했다. 이날 성적을 더해 올 시즌 10경기에서 타율 0.222, 4안타 4타점 3득점을 기록했다.

팀이 7-4로 리드 중인 9회 1사 상황에서 첫 타석을 맞은 송성문은 좌전안타를 쳤다. 샌디에이고는 이날 닉 카스테야노의 3점포를 포함한 홈런 3방으로 시애틀에 7-4 승리를 거뒀다. 

willowdy@newspim.com

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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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