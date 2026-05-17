대구시, 공동체활성화 사업 10곳 선정

역대 최다 40개 단지 신청…신규 참여 비중 68%

층간소음·간접흡연 등 '주민 체감형 프로그램' 눈길

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 아파트 이웃 간의 벽을 허물고 소통하는 주거 문화를 만들기 위한 '2026년 공동주택 공동체활성화 사업'을 공모해 최종 10개 사업을 선정했다고 17일 밝혔다.

이번 공모에는 역대 최다 규모인 40개 단지가 신청했으며 대구시는 지난 11일 외부 심의위원회를 통해 입주민 참여도, 사업의 지속성 및 적정성 등을 면밀히 평가해 총 10개 사업(총사업비 4500만 원 규모)을 최종 선정했다.

특히 올해는 전체 신청 단지의 약 68%가 신규 참여 단지로 나타났다. 이는 이웃 간 교류와 공동체 활동에 대한 입주민들의 관심이 그만큼 높아졌음을 보여주는 지표로 풀이된다.

대구시는 공동체활성화 사업 10곳을 선정했다. 2026.05.17 yrk525@newspim.com

올해 선정된 사업들은 공동주택 내 주요 갈등 요소를 해소하고 사회적 이슈를 반영한 주민 참여형 프로그램이라는 점에서 눈길을 끌었다. 이 가운데 서구 서대구센트럴자이의 '담배연기는 비우고 층간소음은 낮추는 서센자 가을 페스타'는 주민화합을 위한 문화공연과 층간소음 예방 프로그램을 연계해 세대 간 이해와 소통을 높이는 기획으로 가장 높은 점수를 받았다.



또한 동구 동대구역센트럴시티자이의 '함께가는 동대구역센트럴시티자이' 사업은 어린이 문화교실과 친환경 플로깅(조깅하며 쓰레기 줍기) 등을 통해 다양한 세대가 함께 참여하고 교류할 수 있는 프로그램으로 운영될 예정이다.

대구시는 선정 단지에 사업비를 지원하는 한편, 사업의 지속성과 안정적인 운영을 위해 컨설팅과 현장 운영 교육도 병행할 계획이다. 이를 통해 공동체 프로그램이 일회성 행사에 그치지 않고 단지별 특성에 맞는 주민 참여 문화로 자리 잡을 수 있도록 지원할 방침이다.

허주영 대구광역시 도시주택국장은 "층간소음이나 간접흡연 등 공동주택 내 갈등이 사회적 문제로 대두되는 요즘, 이번 사업이 이웃 간 소통과 배려 문화를 확산하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 입주민이 체감할 수 있는 다양한 공동체 프로그램을 지속적으로 발굴·지원해 나가겠다"고 말했다.

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