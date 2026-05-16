[PBA] '스페인 전설' 산체스, 돌아온 '해커'와 개막전서 격돌

우리금융캐피탈 PBA-LPBA 챔피언십 16일 개막

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 다니엘 산체스(스페인·웰컴저축은행)와 해커가 프로당구 새 시즌의 문을 여는 한판 승부를 펼친다.

프로당구협회(PBA)는 16일부터 24일까지 경기도 고양시 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열리는 2026-27시즌 개막전 우리금융캐피탈 PBA-LPBA 챔피언십 대진표를 발표했다. 가장 눈에 띄는 128강 빅매치는 단연 산체스와 해커의 맞대결이다. 두 선수는 18일 오후 6시 첫 큐를 잡는다.

가면을 쓰고 등장하는 당구 인플루언서 해커는 약 5시즌 만에 와일드카드로 1부 투어에 복귀한다. 2021-22시즌에도 와일드카드로 출전해 TS샴푸 챔피언십에서 프레데리크 쿠드롱(벨기에), 김종원(웰컴저축은행), 김남수 등을 연파하며 4강에 오르는 돌풍을 일으켰다. 온라인과 오프라인을 동시에 흔든 그가 '스페인 당구의 전설'을 상대로 다시 한 번 이변을 노린다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 다니엘 산체스와 해커. [사진=PBA] 2026.05.16 psoq1337@newspim.com

산체스는 지난 시즌에만 우승 2회, 준우승 3회를 쓸어 담으며 시즌 랭킹 1위와 PBA 대상을 독식했다. 올 시즌 미디어데이에서도 "이번 시즌에도 좋은 모습을 보여주겠다"며 각오를 다졌다.

지난 시즌 최연소 월드챔피언에 오른 김영원(하림)은 19일 밤 10시 30분 김규준과 맞붙는다. 조재호(NH농협카드)는 같은 시각 윤준혁과 128강에서 큐를 겨눈다. 팀을 옮긴 강동궁(휴온스)은 18일 밤 11시 문호범을 상대로 이적 후 첫 경기를 치른다. 드림투어(2부)에서 3연속 우승을 거두고 1부로 화려하게 돌아온 오성욱은 19일 낮 12시 30분 엄상필(우리금융캐피탈)을 상대로 실전 복귀전을 치른다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 최봄이. [사진=PBA] 2026.05.16 psoq1337@newspim.com

여자부 LPBA도 같은 대회에서 시즌의 막을 올린다. 대회 첫날인 16일에는 LPBA Q라운드가 열린다. 이번 시즌 우선 등록으로 합류한 신예 최봄이(웰컴저축은행)는 오후 3시 15분 김정혜를 상대로 데뷔전을 치른다. LPBA 초대 챔피언 김갑선은 오후 4시 30분 정경옥과 격돌한다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김가영. [사진=PBA] 2026.05.16 psoq1337@newspim.com

Q라운드를 통과한 32명은 같은 날 오전 11시부터 시작하는 LPBA 128강에 합류한다. 본선에는 3연속 월드챔피언 김가영(하나카드), 스롱 피아비(캄보디아·우리금융캐피탈), 이미래·강지은(이상 하이원리조트) 등 간판 스타들이 총출동한다. 대회 피날레는 23일 오후 9시 LPBA 결승, 24일 오후 8시 PBA 결승으로 이어진다.

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