[프로야구] SSG 선수단, 스승의날 기념 코치진에 선물 전달

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=SSG 선수단이 스승의날을 맞아 코치진에 감사한 마음을 전달했다.

SSG는 "선수단이 15일 스승의날을 맞아 SSG 감독 및 코치진에게 소정의 선물을 전했다"고 15일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] SSG 주장 오태곤이 15일 스승의 날을 맞아 인천 SSG랜더스필드에서 LG와 2026 KBO리그 정규시즌 경기 전 SSG 이숭용 감독에 선물을 전달하고 있다. [사진=SSG 랜더스] 2026.05.15 willowdy@newspim.com

이날 훈련 전 1루 더그아웃에 선수단과 코치진이 모인 가운데 주장인 오태곤이 선수단을 대표해 이 감독에게 선물을 전달했다.

선물을 받은 이 감독은 "매년 스승의날마다 선수들이 선물을 줘서 고맙다. 그러면서 참 많은 생각이 든다. 부끄럽지 않은 선배이자 지도자가 되겠다. 감사하다"고 전했다.

오태곤은 "항상 팀을 위해 고생하시는 감독님께 선수들이 마음을 전하고 싶었다. 오늘만큼은 선수들이 좋은 성과를 내서, 은혜에 보답하고 싶다"고 밝혔다.

막내급에 속하는 김건우는 "항상 마운드 위에서 자신감을 가질 수 있도록 믿음을 주시는 감독님께 감사드린다. 투수조 모두가 합심해 좋은 피칭으로 감독님의 믿음에 보답하겠다"라는 각오를 내비쳤다.

willowdy@newspim.com