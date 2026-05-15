[6·3 지선] 서울교육감 선거 본후보 등록 마무리...단일화 파열로 '다자 구도' 격화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

진보·보수 후보들 단일화 불복 속 잇단 독자 출마

보수는 '이중 단일화→재불복' 혼선...3파전 이상 분열

본후보 등록 마감...막판 재단일화 여부 최대 변수

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육감 예비후보들이 본후보 등록에 나서면서 본격적인 레이스에 돌입했다. 진보·보수 양 진영 모두 단일화에 참여했던 후보들이 잇따라 불복하고 독자 출마에 나서 이번 서울시교육감 선거는 다자 구도로 치러질 전망이다.

15일 서울시선거관리위원회에 따르면 6·3 서울시교육감 선거 본후보 등록이 이날 오후 6시 마무리됐다. 전날 정근식, 윤호상 후보에 이어 진보 진영의 한만중·홍제남 후보, 보수 진영의 류수노·조전혁·김영배 후보가 각각 등록을 마쳤다.

[AI 일러스트=황헤영 기자]

진보 진영에서는 단일후보로 선출된 정근식 후보를 중심으로 선거가 치러질 예정이었지만 한만중 후보가 단일화 절차 문제를 제기하며 독자 출마를 선언했다.

한만중 후보는 이날 후보 등록 직후 "경선 과정의 공정성과 절차적 정당성에 대한 의혹이 해소되지 않았다"며 "결과가 아니라 과정의 신뢰성을 묻는 것"이라고 밝혔다. 선거인단 모집과 개표 절차, 외부 인사 참여 등 경선 전반에 대한 문제를 제기하며 기존 단일화 결과에 선을 그은 것이다.

여기에 진보진영 단일화에 참여하지 않았던 홍제남 후보도 별도로 출마하면서 진보 진영은 사실상 다자 구도로 재편됐다. 홍 후보는 같은날 서울시교육청 정문 앞에서 기자회견을 열고 "교육의 출발은 정치가 아니라 교실이어야 한다"며 진영 갈등과 고소·고발 중심의 선거 문화를 비판하고 독자 행보를 선언했다.

보수 진영의 혼선은 더 복잡하다. 당초 시민사회 주도의 단일화 과정에서 윤호상 후보가 단일후보로 선출됐지만 이에 불복한 류수노 후보가 독자 출마에 나섰다.

이후 류 후보는 조전혁 후보와 여론조사 방식의 단일화를 진행해 중도보수 단일후보를 선언했다. 별도 단일화에 나서며 '이중 단일화' 논란이 불거짐에도 조 후보가 선대위원장으로 합류하며 '원팀'을 구성하는 듯했다. 하지만 조 후보가 곧바로 단일화 과정의 공정성 문제를 제기하며 입장을 번복했다.

조 후보는 설문 문항 변경과 가산점 조정 등을 문제 삼으며 "사전 합의를 위반한 절차"라고 주장했다. 조 후보는 단일화 결과를 인정하지 않고 독자 출마를 선언했다. 이에 따라 보수 진영은 윤호상·류수노·조전혁 후보가 동시에 경쟁하는 분열 구도가 형성됐다.

보수 진영 단일화에 참여하지 않았던 김영배 예원예대 부총장도 후보 등록을 마쳤다.

결국 이번 선거는 진보와 보수 양 진영 모두 복수 후보가 나오는 다자 대결로 치러질 전망이다.

다만 과거 선거에서 단일화가 막판 판세를 뒤집는 결정적 변수로 작용했던 만큼 후보 등록 이후에도 진영 내 추가 단일화 시도가 이어질 것이란 목소리도 나온다.

hyeng0@newspim.com