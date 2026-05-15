거제시 이상범 주무관, 경남 지방세정 연찬회서 우수상 수상

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증여계약 해제 시 취득세 부과 방안 발표

[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 거제시 세무공무원이 지방세정 연찬회에서 조세회피 방지 방안을 제시해 우수상을 받았다.

14일부터 15일까지 이틀간 경남 김해시에서 열린 2026년 경상남도 지방세정 연찬회 세무과 이상범 주무관이 우수상을 수상한 뒤 기념사진을 찍고 있다.[사진=거제시] 2026.05.15

시는 지난 14일부터 15일까지 이틀간 김해시에서 열린 '2026년 경상남도 지방세정 연찬회'에서 세무과 이상범 주무관이 우수상을 수상했다고 밝혔다.

이번 연찬회는 경상남도와 한국지방세연구회가 주최했으며, 도와 시·군 세무공무원 등 170여 명이 참석했다.

이 주무관은 '증여계약 해제에 따른 재취득 간주 및 취득세 부과방안 연구'를 주제로 발표했다. 증여 후 계약을 소급 해제해 소유권을 되돌리는 방식이 조세 회피 수단으로 활용되는 점에 주목했다.

발표에서는 일정 기간 경과 후 증여세가 재부과되는 점을 근거로, 계약 해제를 단순한 원상회복이 아닌 새로운 자산 이전으로 판단해야 한다는 방향을 제시했다. 이를 통해 실질과세 원칙을 강화하는 방안을 제안했다.

시 관계자는 "조세 회피를 막고 성실 납세자를 보호하기 위한 제도 개선을 지속 추진하겠다"며 "연구과제 발표에 기여한 직원에게 감사한다"고 말했다.

news2349@newspim.com