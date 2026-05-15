경남농협, 농촌 재능나눔 국민참여단 발대식…상생형 모델

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함양군 재능 나눔 봉사활동 시작

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 농협 경남본부가 농촌 재능나눔 활동을 위한 국민참여단을 구성하고 현장 봉사에 나섰다.

농협 경남본부는 15일 함양군 지곡면 다목적회관에서 '농심천심 국민참여단' 발대식을 열고 재능나눔 봉사활동을 실시했다고 밝혔다.

농협 경남본부가 15일 함양군 지곡면 다목적회관에서 농심천심 국민참여단 발대식을 개최하고 있다.[사진=농협 경남본부]2026.05.15

발대식에는 농협 경남본부와 지곡농협 임직원을 비롯해 ㈜무학, 몽고식품, 경상남도자원봉사센터, 고향주부모임, 농가주부모임 등 기관·단체와 자원봉사자들이 참여했다.

참여단은 발대식 이후 지역 주민을 대상으로 의료, 이미용, 네일아트, 치매 예방, 보이스피싱 예방 교육 등 봉사활동을 진행했다. 농업인을 대상으로는 방충망과 LED 조명 교체, 일손돕기 등 생활 밀착형 지원도 병행했다.

농협은 이번 사업을 통해 농업·농촌의 공익적 가치 확산과 함께 지속 가능한 지역 활력 회복을 도모한다는 방침이다.

류길년 본부장은 "농촌 현장에서 재능나눔 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다. 강순현 지곡농협 조합장은 "농업·농촌 지원 활동에 적극 참여하겠다"고 말했다.

'농심천심운동'은 농업의 공익적 가치를 알리고 도농 상생을 확산하기 위해 농협이 추진하는 범국민 실천운동이다.

news2349@newspim.com