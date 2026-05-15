민간 전문가 주도 '경기 에너지 대전환 워킹그룹' 15일 출범

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미래 에너지 정책 방향 설계...경기 RE100' 사업 고도화

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 미래 에너지 정책 방향을 설계하고 '경기 RE100' 사업을 고도화하기 위해 민간 전문가가 주도하는 '경기 에너지 대전환 워킹그룹'을 15일 출범했다고 밝혔다.

경기도가 미래 에너지 정책 방향을 설계하고 '경기 RE100' 사업을 고도화하기 위해 민간 전문가가 주도하는 '경기 에너지 대전환 워킹그룹'을 15일 출범했다. [사진=경기도]

경기도는 이날 경기신용보증재단에서 민간기업과 학계, 연구기관 소속 전문가 약 20명이 참석한 가운데 '경기 에너지 대전환 워킹그룹' 첫 회의를 열었다.

이번 워킹그룹은 경기도 에너지·탄소중립 현안 파악과 신사업 발굴, 미래 정책 방향 수립을 위해 구성됐다. 워킹그룹은 정책 분과와 산업 분과로 나눠 운영되며, 재생에너지 메가 특구 조성, 산업단지 RE100 전환, 햇빛소득마을 확대 등 다양한 과제를 논의할 예정이다.

특히 경기도는 이번 워킹그룹을 통해 최근 중동 정세에 따른 에너지 안보 위기와 글로벌 RE100 흐름에 선제적으로 대응하고 기후에너지환경부 2030재생에너지 100GW 보급 목표와 제1차 재생에너지 기본계획 수립에 발맞춰 경기도 2030 재생에너지 10GW 보급 목표 달성을 위한 전략 과제를 발굴하는 등 정책 실행력 강화에 나선다.

또한 분과별 회의와 자유 토론을 통해 현장 중심의 정책 아이디어와 제도개선 과제를 발굴하고 이를 기반으로 전략보고서를 작성해 경기도 에너지 정책에 반영할 계획이다.

차성수 경기도 기후환경에너지국장은 "에너지 대전환은 기후위기 대응을 넘어 에너지 안보와 산업 경쟁력, 도민 삶의 질을 높이는 시대적 과제"라며 "민간 전문가들과 함께 경기도형 에너지전환 모델을 구체화하고 도민이 체감하는 경기 RE100 정책을 지속 확대하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com