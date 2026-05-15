[6·3 지선] 오세훈 "서울형 긴급치료센터 2곳→5곳 확대…필수의료 강화"

AI 기술 도입으로 의료진 진료 환경 개선

안심산후조리원 운영으로 출산 지원 강화

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 15일 필수의료와 공공의료 인력 문제를 해결하기 위한 '3대 공공의료 미래전략'을 발표했다. 공공이 먼저 책임지는 필수의료 공급 체계를 구축해 시민의 생명과 직결된 의료 사각지대를 해소한다는 공약이다.

오세훈 후보 캠프에 따르면 오 후보는 핵심 대책으로 현재 2개소인 '서울형 긴급치료센터'를 5개 권역(도심·동북·서북·서남·동남권)별로 1개씩 총 5개소로 확대하겠다고 약속했다. 센터는 외상·복통, 고열 등 급성기 질환을 앓는 경증 환자를 중심으로 매일 24시까지 운영할 계획이다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 15일 오전 서울 종로구 복합문화공간 누구나에서 열린 문화공약 발표 및 서울문화예술성장위원회 출범식에서 공약을 발표하고 있다. 2026.05.15 ryuchan0925@newspim.com

서울형 긴급치료센터는 중증도는 낮지만 즉각적 치료가 필요한 환자들을 전담해 대형 병원 응급실의 과부하를 해소하는 공공의료 핵심 거점이다. 의료 공백이 장기화되면서 '응급실 뺑뺑이' 사례가 지속됐고, 주말이나 밤에는 아파도 갈 병원이 없을 것이라는 불안이 커짐에 따라 지난 2024년 11월 처음 2군데(양천·송파구) 도입됐다.

권역 간 의료 격차를 줄이기 위한 공공의료 거점 재배치 계획도 구체화했다. 동북권에는 광진구 시립 어린이병원을 건립하고 서울의료원을 공공 암 치료 거점센터로 특화한다. 서북권에는 서부 장애인치과병원을 개소할 예정이다. 서남권은 서남병원 응급의료센터를 확충하고 보라매 안심호흡기 전문센터를 상시 운영한다.

공공병원에서 일하는 의료진이 더 잘 일할 수 있도록 인공지능(AI) 기술을 현장에 도입할 계획이다. AI가 진료 전 환자 증상을 먼저 파악하고, 외국어 통역도 자동으로 처리한다. 스마트워치로 환자 상태도 실시간으로 확인하는 등 의료진이 꼭 필요한 곳에 집중할 수 있는 환경을 만들겠다는 구상이다.

아울러 민간대학 내에 서울시 장학제도를 설립해 의대생에게 직접 장학금을 지원하고, 졸업 후에는 시립병원에서 일정 기간 의무적으로 근무하게 하는 제도를 도입한다. 이와 함께 시립병원을 거점으로 보건소 의료진의 전문성도 함께 키워 공공의료 서비스의 질을 민간병원 수준으로 끌어 올릴 방침이다.

필수의료 서비스도 확대한다. 중증·희귀 심장·뇌혈관 질환 환자를 위한 지원 네트워크를 구축하고, 마약 대응 표준모델을 만들어 정신응급 대응체계도 강화할 계획이다. 임신·출산 분야에서는 전국 최초로 민관협력형 '서울형 안심산후조리원'을 운영하고, 35세 이상 임산부 의료비 지원을 확대하며, 달빛 어린이병원도 늘린다.

젊은 세대를 위해서는 20·30대 전용 암 검진 패키지를 새로 만들고 검진 비용을 10% 할인한다. 시립병원에서 퇴원한 환자가 집으로 돌아간 뒤에도 지역 돌봄 서비스와 자연스럽게 연결될 수 있도록 통합 연계 체계도 갖출 계획이다.

오 후보는 "시민이 가장 필요로 하는 순간, 서울시가 곁에 있다는 것을 몸으로 느낄 수 있게 하겠다"며 "공공의료를 튼튼히 하는 것이 곧 서울 시민의 삶의 질을 높이는 핵심"이라고 강조했다.

kh99@newspim.com