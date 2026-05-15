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[6·3 지선] 오세훈 "서울형 긴급치료센터 2곳→5곳 확대…필수의료 강화"

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AI 핵심 요약

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  • 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 15일 필수의료 인력 문제 해결을 위한 3대 공공의료 미래전략을 발표했다
  • 서울형 긴급치료센터를 5개 권역 5개소로 확대하고 권역별 공공병원 기능을 재배치해 응급·암·장애인 진료 거점을 강화하겠다고 했다
  • AI 도입과 장학제·의무복무로 공공의료 인력을 확충하고 심뇌혈관·정신응급·임신출산·청년 암검진·퇴원 후 돌봄 연계 등 필수의료 서비스를 확대하겠다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 기술 도입으로 의료진 진료 환경 개선
안심산후조리원 운영으로 출산 지원 강화

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 15일 필수의료와 공공의료 인력 문제를 해결하기 위한 '3대 공공의료 미래전략'을 발표했다. 공공이 먼저 책임지는 필수의료 공급 체계를 구축해 시민의 생명과 직결된 의료 사각지대를 해소한다는 공약이다.

오세훈 후보 캠프에 따르면 오 후보는 핵심 대책으로 현재 2개소인 '서울형 긴급치료센터'를 5개 권역(도심·동북·서북·서남·동남권)별로 1개씩 총 5개소로 확대하겠다고 약속했다. 센터는 외상·복통, 고열 등 급성기 질환을 앓는 경증 환자를 중심으로 매일 24시까지 운영할 계획이다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 15일 오전 서울 종로구 복합문화공간 누구나에서 열린 문화공약 발표 및 서울문화예술성장위원회 출범식에서 공약을 발표하고 있다. 2026.05.15 ryuchan0925@newspim.com

서울형 긴급치료센터는 중증도는 낮지만 즉각적 치료가 필요한 환자들을 전담해 대형 병원 응급실의 과부하를 해소하는 공공의료 핵심 거점이다. 의료 공백이 장기화되면서 '응급실 뺑뺑이' 사례가 지속됐고, 주말이나 밤에는 아파도 갈 병원이 없을 것이라는 불안이 커짐에 따라 지난 2024년 11월 처음 2군데(양천·송파구) 도입됐다.

권역 간 의료 격차를 줄이기 위한 공공의료 거점 재배치 계획도 구체화했다. 동북권에는 광진구 시립 어린이병원을 건립하고 서울의료원을 공공 암 치료 거점센터로 특화한다. 서북권에는 서부 장애인치과병원을 개소할 예정이다. 서남권은 서남병원 응급의료센터를 확충하고 보라매 안심호흡기 전문센터를 상시 운영한다. 

공공병원에서 일하는 의료진이 더 잘 일할 수 있도록 인공지능(AI) 기술을 현장에 도입할 계획이다. AI가 진료 전 환자 증상을 먼저 파악하고, 외국어 통역도 자동으로 처리한다. 스마트워치로 환자 상태도 실시간으로 확인하는 등 의료진이 꼭 필요한 곳에 집중할 수 있는 환경을 만들겠다는 구상이다.

아울러 민간대학 내에 서울시 장학제도를 설립해 의대생에게 직접 장학금을 지원하고, 졸업 후에는 시립병원에서 일정 기간 의무적으로 근무하게 하는 제도를 도입한다. 이와 함께 시립병원을 거점으로 보건소 의료진의 전문성도 함께 키워 공공의료 서비스의 질을 민간병원 수준으로 끌어 올릴 방침이다. 

필수의료 서비스도 확대한다. 중증·희귀 심장·뇌혈관 질환 환자를 위한 지원 네트워크를 구축하고, 마약 대응 표준모델을 만들어 정신응급 대응체계도 강화할 계획이다. 임신·출산 분야에서는 전국 최초로 민관협력형 '서울형 안심산후조리원'을 운영하고, 35세 이상 임산부 의료비 지원을 확대하며, 달빛 어린이병원도 늘린다.

젊은 세대를 위해서는 20·30대 전용 암 검진 패키지를 새로 만들고 검진 비용을 10% 할인한다. 시립병원에서 퇴원한 환자가 집으로 돌아간 뒤에도 지역 돌봄 서비스와 자연스럽게 연결될 수 있도록 통합 연계 체계도 갖출 계획이다.

오 후보는 "시민이 가장 필요로 하는 순간, 서울시가 곁에 있다는 것을 몸으로 느낄 수 있게 하겠다"며 "공공의료를 튼튼히 하는 것이 곧 서울 시민의 삶의 질을 높이는 핵심"이라고 강조했다.

kh99@newspim.com

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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06
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이정후 '인사이드 더 파크 홈런' [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국 메이저리그 샌프란시스코의 이정후가 '절진 더비' 마지막 날 빅리그 데뷔 첫 인사이드 더 파크 홈런을 기록했다. 김혜성도 중요한 타점을 올리며 팀 승리에 기여했다.  LA다저스는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠전에서 5-2로 이겼다. 다저스는 지구 라이벌 샌프란시스코를 꺾고 4연전 시리즈에서 2연패 후 2연승을 거두고 균형을 맞췄다. 26승 18패로 샌디에이고(25승 18패)를 제치고 내셔널리그 서부지구 1위를 탈환했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 15일(한국시간) MLB 다저스와 원정 경기 5회초 인사이드 파크 홈런을 기록하고 포효하고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 다저스는 1회말 선두 타자로 나온 스미스가 랜던 룹의 4구째 싱커를 밀어쳐 우중간 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 스미스의 생애 첫 리드오프 홈런. 2회말 김혜성은 1사 2, 3루에서 첫 타석을 맞은 그는 룹의 초구 싱커를 노려 중전 적시타를 찍었다. 3루 주자 맥스 먼시가 홈을 밟으며 2-0이 됐다. 김혜성의 시즌 타점은 1개 늘었고, 타율도 0.268에서 0.274로 올라갔다. 두 번째 타석인 4회말 2사 2루 상황에서는 높은 패스트볼에 헛스윙 삼진을 당하며 아쉬움을 남겼다. 샌프란시스코 리드오프 이정후는 1회 첫 타석에서는 2루 땅볼로 김혜성에게 잡혔다. 3회 두 번째 타석에서는 몸에 맞는 공으로 출루했지만 후속 타선이 이어가지 못했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성이 15일(한국시간) MLB 샌프란시스코와 홈 경기 2회말 적시타를 때리고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 팀이 0-2로 뒤진 5회초 2사 1루에서 이정후는 볼카운트 0-2에서 에밋 시핸의 94.8마일 포심을 밀어쳐 좌익선 쪽으로 날카로운 타구를 보냈다. 타구는 펜스를 맞고 굴절됐고, 좌익수 에르난데스가 처리 과정에서 공을 뒤로 흘렸다. 1루 주자가 먼저 홈을 밟는 동안 이정후는 2루, 3루를 거쳐 멈추지 않고 홈까지 질주했다. 헤드퍼스트 슬라이딩후 포효했다. 메이저리그 데뷔 이후 첫 인사이드 더 파크 홈런이자 시즌 3호 홈런이었다. 스코어는 단숨에 2-2. 다저스는 6회말 2사 2, 3루에서 김혜성 타석에서 대타 알렉스 콜이 투입됐다. 콜은 우전 적시타로 주자 두 명을 모두 불러들이며 4-2를 만들었다. 이어 미겔 로하스의 적시타까지 더해 점수는 5-2로 벌어졌다. 이정후는 8회초 무사 1루에서 알렉스 베시아와 9구 승부를 펼쳤지만 중견수 뜬공으로 잡혀 이날 3타수 1안타 2타점 1득점으로 타율은 0.267로 소폭 올랐다. psoq1337@newspim.com 2026-05-15 14:24

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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