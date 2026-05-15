정성호, 檢지휘부와 5·18 묘지 참배…"새 법무·검찰로 거듭날 것"

AI 핵심 요약beta
- 정성호 법무장관이 15일 검찰 간부들과 5·18묘지를 참배했다.
- 법무·검찰은 국민에 실망을 안긴 점을 반성한다고 밝혔다.
- 국가배상 상소 포기와 과거사 재심 청구도 강조했다.
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검찰 총장 대행·고검장·지검장 등 지휘부 8명 동행
국가배상 상소 포기·과거사 재심 청구 등 쇄신 다짐
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 5·18 민주화운동 46주년을 맞아 정성호 법무부 장관이 구자현 검찰총장 직무대행 등 검찰 고위 간부와 광주 국립5·18민주묘지를 방문했다. 법무부 장관과 검찰 간부들이 함께 해당 묘지를 찾은 것은 이번이 처음이다.
정 장관은 15일 5·18민주묘지에서 "법무·검찰은 그간 일부 업무 처리 과정에서 국민께 실망을 안겨드린 점을 깊이 반성하고 있다"고 밝혔다.
이어 "최근 법무부는 국민의 인권과 권익 보호를 최우선하기 위해 국가의 불법행위로 인한 국가배상소송 사건에서 상소를 포기·취하했다"며 "검찰은 과거사 사건에서 직권으로 재심을 청구하여 무죄를 구형하는 등 노력하고 있다"고 강조했다.
법무부에 따르면 이번 5·18민주묘지 참배는 국가의 불법 폭력으로 희생된 영령들을 추모하고 인권옹호기관으로서 법무·검찰이 제 역할을 다 하였는지 깊이 성찰하며, 오로지 국민을 위한 '새로운 법무·검찰'로 거듭날 것을 다짐하기 위해 이뤄졌다.
정 장관을 비롯한 법무·검찰 책임자들은 이날 5·18 민중항쟁추모탑을 참배한 후, 희생자 시신을 모실 관을 구하러 가던 중 계엄군의 총격에 쓰러진 여고생 박현숙 열사와 시민군 황호걸 열사의 묘소를 차례로 참배했다.
이날 행사에는 구자현 대행을 비롯해 ▲고경순 광주고검장 ▲김태훈 대전고검장 ▲박규형 대검 기획조정부장 ▲최지석 대검 공공수사부장 ▲박철우 서울중앙지검장 ▲성상헌 서울남부지검장 ▲김종우 광주지검장 등 검찰 지휘부 총 8명이 동행했다.
정 장관은 끝으로 "오늘날 우리가 누리는 자유의 뿌리이자 법치의 토대인 오월 정신이 국민의 삶 속에서 온전히 꽃피울 수 있도록 법무행정 전 과정에서 정의와 공정의 가치를 온전히 실현해 나가겠다"고 밝혔다.
yek105@newspim.com