SP 삼화, 1분기 영업익 18억...전년 동기比 흑자전환

AI 핵심 요약beta
- SP삼화가 15일 1분기 실적을 공시했다
- 매출은 1443억원으로 8.3% 증가하며 흑자전환했다
- 포트폴리오 다각화·효율화로 수익성이 개선됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 페인트 기업 SP삼화가 올해 1분기 실적 발표에서 전년 동기 대비 개선된 성적표를 받아들었다. 포트폴리오 다각화 전략이 외형과 수익성 성장으로 이어졌다.
15일 SP삼화는 올해 1분기 매출 1443억원을 기록했다고 공시했다. 지난해 1분기(1333억원) 대비 8.3% 증가했다.
영업이익은 18억원으로 나타났다. 전년 동기 -36억원에서 흑자전환했다. 같은기간 당기순이익도 -15억원에서 30억원으로 흑자전환했다.
SP 삼화 측은 매출 성장에 대해 대내외 시장 불확실성 속에서도 주요 거래처들과의 파트너십을 유지하고 견고한 공급망 관리를 유지한 결과라고 설명했다.
또 해외 법인에서 사업 포트폴리오 다각화가 성공적으로 이어지면서 전년 동기 대비 매출이 증가했다고 강조했다.
영업이익에 대해서는 고환율로 인한 원가 상승 요인이 있었으나 고부가 아이템 중심 사업 포트폴리오 다각화와 전사적 경영 효율화가 긍정적 영향을 미쳤다고 전했다.
SP 삼화 관계자는 "동행과 신뢰라는 원칙 아래 견고한 공급망 관리 및 수익성 중심의 사업 포트폴리오를 통해 대내외 변동성에도 안정적인 매출과 이익을 확보해 나갈 계획"이라고 말했다.
blue99@newspim.com