윤건영, 스승의 날 맞아 은사 방문..."가르침 잊지 않겠습니다"

AI 핵심 요약beta
- 윤건영 충북교육감 후보가 15일 스승의 날에 은사들을 찾았다.
- 보은 회인초 김영민, 회인중 노경호, 청주고 박재전을 방문했다.
- 윤 후보는 선생님들 가르침에 감사하다며 각별한 관계를 이어갔다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감 후보가 15일 스승의 날을 맞아 초·중·고 은사들의 자택을 방문하며 감사의 뜻을 전했다.
윤 후보는 이날 보은 회인초등학교 6학년 담임이었던 김영민, 회인중학교에서 영어를 가르친 노경호, 청주고등학교 3학년 담임 박재전 선생을 차례로 찾아 인사를 나눴다.
보은 회인과 청주에서 학창 시절을 보낸 윤 후보는 서울대학교와 대학원을 졸업한 뒤 고향으로 내려와 청주교육대학교 교수로 재직하며 교육자의 길을 걸어왔다.
윤 후보는 그동안 스승의 날과 명절마다 은사를 찾아 안부를 묻고 감사의 마음을 전해온 것으로 알려졌다.
이번 교육감 선거 출마를 앞두고 열린 출판기념회에도 은사들을 초청하는 등 각별한 관계를 이어왔다.
윤 후보는 "지금의 저를 만든 것은 선생님들의 가르침과 믿음"이라며 "자주 찾아뵙지 못해 늘 송구하지만 변함없는 모습에 깊이 감사드린다"고 밝혔다.
baek3413@newspim.com