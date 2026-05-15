과천시, 종합소득세·개인지방소득세 합동신고창구 운영

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 15일 시민 납세 편의를 위해 합동신고창구를 운영한다고 밝혔다
- 합동신고창구는 18일부터 6월 1일까지 모두채움신고대상자를 대상으로 신고를 지원한다
- 2025년 귀속 종합소득이 있는 납세자는 6월 1일까지 홈택스·위택스로 기한 내 신고납부해야 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 종합소득세 확정신고 기간을 맞아 시민들의 납세 편의를 높이기 위해 종합소득세·개인지방소득세 합동신고창구를 운영한다고 15일 밝혔다.
시에 따르면 시청 본관 지하 1층에 마련되는 합동신고창구는 오는 18일부터 6월 1일까지 운영되며 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 이용할 수 있다. 신고 창구에서는 '모두채움신고대상자'를 대상으로 신고 지원 서비스를 제공한다.
'모두채움신고대상자'는 소규모 사업자 등으로, 종합소득세와 지방소득세의 납부·환급 세액 등이 미리 계산된 신고 안내문을 받은 납세자다.
한편, 2025년 귀속 종합소득이 있는 납세자는 오는 6월 1일까지 종합소득세와 개인지방소득세를 신고납부해야 한다. 종합소득세는 국세청 홈택스, 개인지방소득세는 지방세 위택스를 통해 각각 신고납부할 수 있다.
과천시 관계자는 "과천시는 디지털 취약계층(60세 이상)을 대상으로 카카오톡 문자 알림서비스를 제공할 예정"이라며 "2025년 귀속 종합소득이 있는 납세자는 반드시 기한 내 신고납부해 주시길 바란다"라고 당부했다. 이어 "합동신고창구 운영으로 세무서까지 직접 방문해야 하는 번거로움을 덜고 한결 편리하게 세금을 신고할 수 있을 것"이라고 말했다.
1141world@newspim.com