강원제대군인지원센터, 영동지역 제대군인 취업역량강화 워크숍 개최

AI 핵심 요약beta
- 국가보훈부 강원서부보훈지청 제대군인지원센터는 15일 영동지역 제대군인 대상 취업역량강화 워크숍을 진행했다고 밝혔다
- 워크숍에서는 챗GPT를 활용한 이력서·자기소개서 작성 실습과 취업 준비 특강, 제대군인·보훈제도 설명이 이뤄졌다
- 센터는 전문가 특강과 멘토링 등 제대군인 맞춤형 취업지원 서비스를 강화해 성공적인 취업과 사회 정착을 돕겠다고 했다
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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 국가보훈부 강원서부보훈지청 제대군인지원센터(강원센터)는 15일 영동지역 중·장기 복무 제대군인을 위한 '취업역량강화 워크숍'을 강원동부보훈지청 교육장에서 진행했다고 발표했다.
이번 워크숍에는 20여명의 제대(예정)군인이 참여했으며, 취업에 유용한 다양한 프로그램이 제공됐다. 김정호 브링키 대표는 '챗GPT로 완성하는 나의 두 번째 이력서'에 대한 강의를 진행하며, 입사지원서와 자기소개서 작성 실습 교육을 실시했다.
강원센터의 장성일 멘토는 취업 준비에 대한 특강을 통해 참여자들의 높은 관심을 유도했다. 이 외에도 제대군인 지원제도 및 국가보훈제도에 관한 설명과 함께 참가자들과의 1:1 맞춤형 취업상담이 진행되었고, 큰 호응을 얻었다.
강원제대군인지원센터는 앞으로도 전문가 초청 취업 특강 및 선배 제대군인의 멘토링 등 제대군인의 특성을 반영한 다양한 취업지원 서비스를 통해 제대군인의 성공적인 취업과 사회 정착에 힘쓸 예정이다.
onemoregive@newspim.com