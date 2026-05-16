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[6·3 지선] 서울시장, 오차범위 내 초접전…오세훈 '보수 결집' vs 정원오 '논란 진화'

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  • 오세훈·정원오가 6월 3일 서울시장 선거 앞두고 치열한 선거전을 벌였다
  • 오세훈은 이명박·유승민과 회동하며 보수 결집 행보와 교통·약자 지원 공약을 내놨다
  • 정원오는 주택 공급·재산세 감면 공약을 발표하고 폭행 전과 논란은 정치적 네거티브라 재차 해명했다

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오차범위 내 '박빙' 격차…선거전 과열 양상
오세훈, MB와 청계천 회동…"마음속 스승"
정원오 '은퇴세대 1주택자 재산세 한시 감면' 공약
오-정, 28일 오후 11시 서울시장 토론회 앞둬

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오는 6월 3일 지방선거가 18일 앞으로 다가온 가운데 최대 격전지인 서울을 두고 선거전이 치열하게 달아올랐다. 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 이명박 전 대통령과 유승민 전 국민의힘 의원과 만나 '보수 통합' 행보를 보였다. 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 폭행 전과를 둘러싼 논란에 대해 재차 해명하며 진화에 나섰다.

CBS 의뢰로 한국사회여론연구소(KSOI)가 지난 12~13일 서울 거주 18세 이상 1002명을 대상으로 시행한 조사에 따르면, 서울시장 선거에서 정 후보를 지지하겠다는 응답자는 44.9%, 오세훈 후보를 지지하겠다는 응답자는 39.8%였다.

두 후보 간 격차는 5.1%포인트(p)였다. 이는 오차 범위(±3.1%p) 내 격차다. (신뢰수준 95%, 표본오차 ±3.1%p, 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조)

정원오 더불어민주당 서울시장 후보(왼쪽)와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 [사진=뉴스핌DB]

팽팽한 경쟁을 벌이고 있는 만큼 오 후보와 정 후보는 선거전에 집중하고 있다. 오 후보와 정 후보는 지방선거·국회의원 재보궐 선거 후보자 등록 첫날이었던 지난 14일 나란히 후보 등록을 마친 후 각자 행보에 나섰다.

◆ 오세훈, 중도·보수 진영 확장 나서…'약자동행 시즌2' 공약도

16일 정치권에 따르면 오 후보는 '중도·보수'의 상징인 유 전 의원과 보수 원로인 이 전 대통령과의 공개 회동을 하며 진영 확장 및 지지층 결집에 나섰다.

지난 14일 오 후보는 유 전 의원을 만나 '서울을 오 후보가 지키는 게 중요하다'라는 메시지를 나눴다. 장동혁 국민의힘 지도부와는 거리를 둔 채 중도·보수 대표 인물인 유 전 의원과 합세해 지지율 상승을 이어가려는 행보로 읽힌다.

다음날 오 후보는 이 전 대통령과 서울 중구 청계천을 함께 걸으며 회동했다. 청계천 일대 복원사업은 이 전 대통령의 서울시장 시절 대표 성과 중 하나다. 이곳을 걷고 난 후 오 후보는 기자들과 만나 이 전 대통령을 '마음속 스승'이라며 "청계천 복원 사업으로부터 많은 인사이트를 얻었다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 15일 오전 서울 중구 청계천에서 이명박 전 대통령과 대화를 나누고 있다. 2026.05.15 khwphoto@newspim.com

이 기간 오 후보는 교통 인프라 확충, 약자와의 동행 시즌2, 소상공인 정책 등을 내놨다. ▲급경사 고지대 25개소에 엘리베이터 설치 ▲중위소득 100% 이하 가구 중 가족돌봄청년·저소득 한부모·발달장애아동 가정 등 대상 2년간 월 80~110만원 지원 ▲소상공인 정책자금 융자 2조4200억원→3조원 확대 등이다.

각종 논란의 중심에 선 광화문 감사의 정원 준공식을 찾기도 했다. 지난 12일 오 후보는 준공식에서 축사를 통해 "감사의 정원이 대한민국을 지켜낸 헌신을 오래 기억하는 장소, 자유와 평화의 의미를 다음 세대에 전하는 공간, 세계 시민이 함께 공감하는 연대의 상징으로 굳건히 자리매김하길 바란다"고 밝혔다.

◆ 정원오, 연달아 주택 공약 공개…'폭행 사건' 논란 진압

정 후보는 소득 없는 은퇴세대 1주택자를 대상으로 공시가격 상승분에 따른 재산세 증가분을 한시적으로 감면하겠다는 공약을 발표했다. 재산세 증가분 감면 대상은 1주택자 중 ▲일정 연령 이상 ▲사업소득·근로소득이 없는 서울시민이다.

2031년까지 민간·공공주택 36만호 이상의 주택을 공급하겠다는 공약도 내놨다. ▲2031년까지 정비사업으로만 30만호 이상 착공 ▲신축 매입임대 5만호 공급 ▲노후 영구임대주택단지 재건축을 통해 1만호 추가로 총 36만호 이상을 공급하겠다는 게 골자다. 주택 공약에 더해 기존 종로·강남·여의도 등 3도심 체계를 ▲청량리·왕십리 ▲신촌·홍대 등 2곳이 추가된 5도심 체계로 개편하고, 예비타당성조사에서 탈락했던 강북횡단선도 재추진하겠다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 15일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 공약 발표 기자회견을 하고 있다. 2026.05.15 mironj19@newspim.com

정 후보는 주진우·김재섭 국민의힘 의원이 제기한 폭행 전과 관련 사안에 대해 재차 해명하기도 했다. 정 후보는 지난 1995년 양천구청장 비서실장 시절 폭행으로 벌금 300만원을 부과받았는데, 5·18 등 정치 문제로 다투다 벌어진 일이라고 해명한 바 있다. 그렇지만 주 의원과 김 의원은 당시 양천구의회 속기록에 따르면 정 후보가 여종업원에게 외박을 요구하다 거절당하자 폭행을 한 것이라고 주장했다.

논란이 커지자 정 후보는 대답을 함구했지만, 이후 지난 15일 기자들과 만나 "명백한 네거티브와 마타도어가 아니면 선거를 뒤집기 어렵다는 판단으로 하고 있는 허위 조작"이라며 "당시 판결문도 그렇고, 당시 상황을 취재했던 기사도 5군데나 남아 있다"며 정치 문제로 인한 것이라는 뜻을 재차 밝혔다.

한편 오 후보와 정 후보는 사전투표 하루 전인 오는 28일 오후 11시 중앙선거관리위원회 개최 서울시장 후보 토론회에서 맞붙게 된다.

100wins@newspim.com

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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06
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이정후 '인사이드 더 파크 홈런' [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국 메이저리그 샌프란시스코의 이정후가 '절진 더비' 마지막 날 빅리그 데뷔 첫 인사이드 더 파크 홈런을 기록했다. 김혜성도 중요한 타점을 올리며 팀 승리에 기여했다.  LA다저스는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠전에서 5-2로 이겼다. 다저스는 지구 라이벌 샌프란시스코를 꺾고 4연전 시리즈에서 2연패 후 2연승을 거두고 균형을 맞췄다. 26승 18패로 샌디에이고(25승 18패)를 제치고 내셔널리그 서부지구 1위를 탈환했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 15일(한국시간) MLB 다저스와 원정 경기 5회초 인사이드 파크 홈런을 기록하고 포효하고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 다저스는 1회말 선두 타자로 나온 스미스가 랜던 룹의 4구째 싱커를 밀어쳐 우중간 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 스미스의 생애 첫 리드오프 홈런. 2회말 김혜성은 1사 2, 3루에서 첫 타석을 맞은 그는 룹의 초구 싱커를 노려 중전 적시타를 찍었다. 3루 주자 맥스 먼시가 홈을 밟으며 2-0이 됐다. 김혜성의 시즌 타점은 1개 늘었고, 타율도 0.268에서 0.274로 올라갔다. 두 번째 타석인 4회말 2사 2루 상황에서는 높은 패스트볼에 헛스윙 삼진을 당하며 아쉬움을 남겼다. 샌프란시스코 리드오프 이정후는 1회 첫 타석에서는 2루 땅볼로 김혜성에게 잡혔다. 3회 두 번째 타석에서는 몸에 맞는 공으로 출루했지만 후속 타선이 이어가지 못했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성이 15일(한국시간) MLB 샌프란시스코와 홈 경기 2회말 적시타를 때리고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 팀이 0-2로 뒤진 5회초 2사 1루에서 이정후는 볼카운트 0-2에서 에밋 시핸의 94.8마일 포심을 밀어쳐 좌익선 쪽으로 날카로운 타구를 보냈다. 타구는 펜스를 맞고 굴절됐고, 좌익수 에르난데스가 처리 과정에서 공을 뒤로 흘렸다. 1루 주자가 먼저 홈을 밟는 동안 이정후는 2루, 3루를 거쳐 멈추지 않고 홈까지 질주했다. 헤드퍼스트 슬라이딩후 포효했다. 메이저리그 데뷔 이후 첫 인사이드 더 파크 홈런이자 시즌 3호 홈런이었다. 스코어는 단숨에 2-2. 다저스는 6회말 2사 2, 3루에서 김혜성 타석에서 대타 알렉스 콜이 투입됐다. 콜은 우전 적시타로 주자 두 명을 모두 불러들이며 4-2를 만들었다. 이어 미겔 로하스의 적시타까지 더해 점수는 5-2로 벌어졌다. 이정후는 8회초 무사 1루에서 알렉스 베시아와 9구 승부를 펼쳤지만 중견수 뜬공으로 잡혀 이날 3타수 1안타 2타점 1득점으로 타율은 0.267로 소폭 올랐다. psoq1337@newspim.com 2026-05-15 14:24

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