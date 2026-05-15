"눈물의 여왕 어떻게 만들었나"…폴리텍Ⅳ 대전캠, 동문 초청 특강

AI 핵심 요약beta
- 한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스가 15일 메타버스콘텐츠과 주관으로 동문 장태현 PM을 초청해 버추얼 프로덕션 특강을 열었다
- 특강에서 아시아 최대 규모 LED 월 스튜디오 운영과 LED 월 기반 버추얼 프로덕션 제작 원리·파이프라인 및 드라마·영화·광고 사례를 소개했다
- 학교는 산업체 전문가 초청 특강 등 현장형 교육을 강화해 미래 콘텐츠 산업 인재를 지속 양성할 계획이라고 밝혔다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스가 콘텐츠 산업 최신 제작 기술을 소개하는 버추얼 프로덕션 특강을 마련했다.
한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스는 최근 메타버스콘텐츠과 주관으로 엑스온 스튜디오(Xon Studio) PM으로 재직 중인 장태현 동문을 초청해 '버추얼 프로덕션' 특강을 개최했다고 15일 밝혔다.
이번 특강은 2년제 학위과정 재학생들을 대상으로 학생회관 세미나실에서 진행됐으며 콘텐츠 산업 현장의 최신 제작 기술과 실무 이해도를 높이기 위해 마련됐다.
특강에서는 아시아 최대 규모 LED Wall 스튜디오 운영 현황과 함께 LED Wall 기반 버추얼 프로덕션 제작 원리 및 파이프라인이 소개됐다.
또 눈물의 여왕을 비롯한 드라마·영화·광고 제작 사례를 통해 실제 산업 현장에서 기술이 활용되는 방식도 공유됐다.
특히 드라마 '눈물의 여왕' 속 환각 시퀀스 제작 과정을 영상으로 설명하며 학생들이 콘텐츠 제작 과정을 보다 생생하게 이해할 수 있도록 했다.
장태현 동문은 "버추얼 프로덕션은 기술적 이해와 창의적 사고가 동시에 필요한 분야"라며 "현장에서 요구되는 역량을 미리 경험하고 준비하는 것이 중요하다"고 말했다.
양형규는 "현업 전문가 경험을 직접 접할 수 있는 이번 특강은 학생들의 진로 설계에 실질적인 도움이 되는 교육 프로그램"이라며 "앞으로도 산업 수요를 반영한 현장형 교육을 강화해 미래 콘텐츠 산업 인재 양성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.
한편 한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스 메타버스콘텐츠과는 산업체 전문가 초청 특강과 프로젝트 기반 교육 등 현장 밀착형 교육과정을 지속 운영할 계획이다.
gyun507@newspim.com