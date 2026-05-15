안민석 후보, 정근식 후보와 함께 "선생님 지키겠다" 공동 공약

'교권 3대 회복 공동공약' 발표…"가르칠 권리·시민의 권리·보호받을 권리 회복"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 민주진보 단일후보가 15일 스승의 날을 맞아 정근식 서울시교육감 후보와 함께 교사의 권리 회복을 위한 공동 공약을 발표했다. 두 후보는 "교사가 혼자 감당하는 학교를 끝내고 교육감과 교육청이 함께 책임지는 경기교육으로 바꾸겠다"고 언급했다.

안민석 후보는 "교사가 혼자 감당하는 학교를 끝내고 교육감과 교육청이 함께 책임지는 경기교육으로 바꾸겠다"고 언급했다.[사진= 안민석 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

안 후보는 "스승의 날이 감사와 축하의 날이어야 하나 최근 선생님들이 민원과 소송, 과중한 행정업무에 시달리고 있다"고 밝혔다. 그는 "교원의 실질적 보호를 위한 제도가 충분하지 않다"고 진단했다.

그는 "대한민국 선생님의 절반이 일하는 경기와 서울 두 교육청의 교육감 후보로서 선생님을 지키겠다는 약속을 드리기 위해 이 자리에 섰다"며 "경기와 서울에서 시작한 변화가 전국의 기준이 되도록 교권 보호 정책을 추진하겠다"고 강조했다.

안 후보와 정 후보가 발표한 교권 보호 공약은 세 가지 방향으로 나뉘었다.

안민석 후보는 교사의 소진을 예방하는 실질적 지원정책을 시행하겠다고 덧붙였다.[사진= 안민석 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

첫째 '가르칠 권리' 회복이다. 두 후보는 법적 분쟁을 홀로 감당하지 않도록 교권보호 전담기구를 운영하고, 법률·심리·행정 지원이 즉시 이루어지는 종합 보호체계를 구축하겠다고 밝혔다. 또한 학부모 민원이 교원 개인에게 전달되지 않도록 책임 구조를 강화하겠다고 약속했다.

둘째 '교원의 시민권' 회복이다. 이들은 교육 전문가로서 교사의 시민적 의견 표명을 제약하는 현실을 개선하겠다고 밝혔다. 서울과 경기가 함께 교사의 기본권 회복을 위해 필요한 제도 개선을 추진할 예정이다.

셋째 '보호받을 권리' 회복이다. 두 후보는 교직수당 현실화와 처우 개선을 위해 중앙정부와 협의하겠다고 말했다. 또한 '교원 마음건강 회복 휴가제', 보결수업 지원체계 마련, 회복 공간 조성을 통해 교사의 소진을 예방하는 실질적 지원정책을 시행하겠다고 덧붙였다.

안민석 후보는 "선생님 한 분이 무너지면 한 교실이 흔들린다"고 덧붙이며, 동료와 함께 지키는 학교를 만들겠다고 밝혔다.[사진= 안민석 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

안 후보는 "교사의 교육활동 면책권 실현이 가장 중요하다"며 "약속한 정책을 임기 첫날부터 시작하겠다"고 강조했다. 그는 이어 "선생님 한 분이 무너지면 한 교실이 흔들린다"고 덧붙이며, 동료와 함께 지키는 학교를 만들겠다고 밝혔다.

beignn@newspim.com