신혜선·공명 로맨스 균열…'은밀한 감사' 김재욱 변수 되나

AI 핵심 요약beta
- tvN 드라마 '은밀한 감사'가 16일 7회에서 주인아·노기준·전재열의 관계 변화를 예고했다
- 노기준의 직진 고백 이후 주인아와의 로맨스에 변수가 생기며 두 사람의 진심이 이어질지 관심이 쏠렸다
- 주인아와 전재열의 날 선 대치 속 세 사람이 각자 방식으로 관계를 지키려 하며 예기치 못한 위기가 전개된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '은밀한 감사'가 설렘과 긴장감을 오가는 관계 변화를 예고했다.
tvN 토일드라마 '은밀한 감사' 측은 주인아(신혜선), 노기준(공명), 전재열(김재욱)의 극과 극 분위기를 포착해 호기심을 자극한다.
지난 방송에서는 노기준이 주인아의 '철벽'을 뚫고 한 걸음 성큼 다가섰다. 절대로 뽑히지 않는 인형처럼 이루어질 수 없는 사이라는 주인아의 말에도 직진을 선택한 노기준. 끝내 뽑아낸 곰인형을 건네며 "안 되는 거 아니잖아"라는 노기준의 고백은 설렘을 높였다. 특히 주인아와 전재열의 포옹을 목격한 노기준의 모습은 로맨스에 찾아온 변수를 예고하며 궁금증을 증폭시켰다.
그런 가운데 공개된 사진 속 돌직구 고백 이후 나란히 앉은 주인아, 노기준의 모습이 눈길을 끈다. 숨겨져 있던 '진실'과 숨길 수 없는 '진심'을 마주한 두 사람의 얼굴에 복잡한 감정들이 스치는 듯하다. 무언가 결심한 듯 결연한 노기준과 홀로 벤치에 앉아 그가 건넨 곰인형을 애틋하게 바라보는 주인아. 과연 두 사람의 진심이 맞닿을 수 있을지 기대가 쏠린다.
주인아와 전재열의 날 선 대치는 궁금증을 한층 증폭시킨다. 주인아의 차가운 경고에 전에 없이 감정을 드러낸 전재열의 표정 변화가 심상치 않다. 주인아와 전재열 사이에 어떤 사연이 숨겨져 있는지, 이는 노기준과의 관계에 어떤 변수가 될지도 이목이 집중된다.
'은밀한 감사' 제작진은 "16일(내일) 방송되는 7회에서는 주인아와 노기준의 로맨스에 예상치 못한 위기가 찾아온다. 각자의 방식으로 관계를 지키기 위해 움직이기 시작한 주인아, 노기준, 전재열의 변화를 지켜봐달라"고 기대 심리를 자극했다.
한편, tvN 토일드라마 '은밀한 감사' 7회는 16일 밤 9시 10분에 방송된다.
moonddo00@newspim.com