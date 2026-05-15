청소년활동진흥원, 의약품 접근성 개선 성과로 우수행정상

AI 핵심 요약beta
- 한국청소년활동진흥원이 14일 우수 행정상을 수상했다
- 청소년수련시설 의약품 접근성 개선 성과를 인정받았다
- 196개 격오지 시설 사각지대 해소에 기여했다
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"현장 부담 낮추고 안전성 높여"…적극행정 사례로 평가
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국청소년활동진흥원이 청소년수련시설 내 의약품 접근성 개선 성과를 인정받아 우수 행정 사례로 선정됐다.
성평등가족부 산하 한국청소년활동진흥원은 지난 14일 열린 '2026년도 우수 행정 및 정책사례 선발대회' 시상식에서 우수상을 수상했다고 15일 밝혔다.
한국공공정책평가협회가 주관하는 해당 대회는 2013년부터 매년 국가정책 발전과 국민 복지 향상에 기여한 우수 행정 사례를 발굴·확산하기 위해 개최되고 있다.
진흥원은 이번 평가에서 청소년수련시설 내 의약품 접근성 개선을 위한 제도 개선 성과를 인정받았다.
특히 약사법상 '특수장소' 개념을 청소년수련시설까지 확대하는 고시 개정을 추진하고 성평등가족부와 보건복지부 등 관계 부처와 협력해 전국 196개 격오지 수련시설의 의약품 지급 사각지대 해소에 나선 점이 높은 평가를 받았다.
기존 구급약품 '비치' 중심 제도를 '지급'까지 확대해 현장 종사자의 법적 부담을 줄이고 청소년 활동 중 발생하는 경미한 질환과 부상에 보다 신속히 대응할 수 있도록 한 점도 주요 성과로 꼽힌다.
현장 반응도 긍정적이다. 수련시설 종사자들은 표준화된 매뉴얼에 따라 상비약을 제공할 수 있게 되면서 운영 안정성이 높아졌다고 평가했으며 학부모들 역시 안전한 활동 환경 조성에 대한 체감도가 높아졌다는 반응을 보였다.
손연기 한국청소년활동진흥원 이사장은 "이번 수상은 현장의 목소리를 반영해 제도 개선을 추진한 적극행정의 결과"라며 "앞으로도 청소년들이 더욱 안전하고 건강하게 활동할 수 있도록 정책적 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.
hyeng0@newspim.com