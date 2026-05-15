[6·3 지선] 정근식·안민석 "가르칠 권리 회복"…'스승의날' 맞아 공동공약 발표

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법률·민원 대응 '교육청 책임' 전환…교권보호

교원 시민권·처우 개선 병행…"현장 체감 정책"

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 정근식 서울시교육감 후보와 안민석 경기도교육감 후보가 스승의 날을 맞아 교권 회복과 교원 처우 개선을 위한 공동 공약을 발표했다.

두 후보는 15일 서울 국회소통관에서 열린 '2026 스승의 날 기념 서울·경기 교육감 후보 공동 정책 발표 기자회견'에서 안 후보와 함께 '교권 3대 회복 정책'을 제시하며 "교사가 혼자 감당하는 학교를 끝내고 교육청이 함께 책임지는 구조로 바꾸겠다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 정근식 서울시교육감 후보와 안민석 경기도교육감 후보가 15일 서울 국회소통관에서 교권 회복과 교원 처우 개선을 위한 공동 공약을 발표했다. 2026.05.15 hyeng0@newspim.com

두 후보는 교권 회복의 핵심 과제로 ▲가르칠 권리 ▲교원의 시민권 ▲보호받을 권리 회복을 제시했다.

이들은 "정당한 교육활동 과정에서 발생한 법적 분쟁을 교사가 개인적으로 감당하지 않도록 교육감 직속 교권보호 전담기구를 상시 운영하고 법률·심리·행정 지원이 즉시 작동하는 종합 보호체계를 구축하겠다"며 "학부모 민원이 교원 개인에게 직접 전달되지 않도록 교육청과 학교가 함께 대응하는 구조를 마련하겠다"고 밝혔다.

'교원의 시민권' 회복과 관련해서는 "선생님은 교육 현장을 가장 가까이에서 지켜온 교육 전문가이자 시민"이라며 "학교 안의 정치적 중립은 지키되, 학교 밖 시민으로서 교사의 시민적 의견 표명과 정책 참여까지 제한받는 현실은 바뀌어야 한다"고 강조했다.

두 후보는 이를 위해 교원의 기본권 회복을 위한 제도 개선을 서울과 경기가 공동 추진하겠다고 설명했다.

교직수당 현실화 등 처우 개선에 대해서는 "중앙정부와 협의 하 교원 마음건강 회복 휴가제, 보결수업 지원체계 구축, 학교 내 회복 공간 조성 등을 통해 교사의 소진을 예방하겠다"고 언급했다.

정근식 후보는 "스승의 날은 감사와 축하의 날이어야 하지만 지금 많은 선생님들에게는 민원과 소송, 과중한 행정업무, 심리적 소진을 떠올리게 하는 날이 되고 있다"며 "현장에서 체감할 수 있는 교권 보호 정책을 임기 첫날부터 추진하겠다"고 밝혔다.

이어 "서울과 경기 두 교육청의 교육감 후보로서, 선생님을 지키겠다는 약속을 함께 드리고자 이 자리에 섰다"며 "서울과 경기에서 시작한 변화가 전국의 기준이 되도록 하겠다"고 말했다.

두 후보는 이날 공동 발표문을 통해 "선생님 한 분이 무너지면 한 교실이 흔들린다"며 "책상 위에서 만든 교권 정책이 아니라 현장에서 검증받은 교권 정책으로 추진하겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com