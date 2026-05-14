서울교육감 중도보수 단일후보에 류수노 전 한국방송통신대학교 총장

AI 핵심 요약beta
- 류수노 예비후보가 14일 조전혁 예비후보와 여론조사에서 승리했다.
- 중도보수 단일후보로 확정되며 양측이 공동 기자회견을 열었다.
- 조 후보가 승복해 선대위원장 맡고 대통합 추진을 선언했다.
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[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 류수노 서울시교육감 예비후보가 조전혁 예비후보와의 여론조사 경선에서 승리하여 중도보수 단일후보로 확정됐다.
양 후보는 14일 조전혁 후보 선거캠프에서 공동 기자회견을 열고 "이번 단일화는 단순한 정치적 결합이 아니라 무너져 가는 서울 교육의 기준을 다시 세우고, 우리 아이들의 미래를 지키기 위한 책임 있는 결단"이라고 밝혔다.
조 후보는 이날 결과에 승복하며 류 후보 선거캠프 선거대책위원장 직을 맡기로 했다. 양 후보는 "서울 교육 정상화라는 더 큰 목표를 위해 끝까지 함께 하겠다"며 중도보수 '원팀' 구성을 공식 선언했다.
단일 후보의 자리에 오른 류 후보의 다음 시선은 '완전한 중도보수 대통합'을 향하고 있다. 조 후보는 현재 출마해 있는 중도보수 진영의 다른 후보들과의 단일화에 박차를 가하여, 진보 진영에 맞설 하나된 '대통합 열차'를 기필코 완성하겠다는 구상이다.
류 후보는 "저를 믿고 중도보수 단일후보로 선택해 주신 서울 시민 여러분과, 대승적인 결단으로 선대위원장 직을 수락해 주신 조전혁 후보님께 깊은 감사를 드린다"면서 "이번 결과는 제 개인의 승리가 아니라, 무능하고 편향된 지난 12년의 진보 교육 폐해를 끊어내라는 시민들의 준엄한 명령"이라고 강조했다.
이어 "중도보수 진영의 분열은 곧 아이들의 미래를 포기하는 것과 같다. 남은 후보들과도 적극적으로 대화에 나서 온전한 단일화를 이뤄 내겠다"면서 "반드시 6·3 지방선거에서 압승을 거두어 실험실로 전락한 서울의 공교육을 정상화하고 자랑스러운 교실을 되찾아 오겠다"고 강력한 결의를 밝혔다.
한편 류 후보는 검정고시를 거쳐 방송대에 입학하여 한국방송통신대학교 총장을 역임한 입지전적인 인물로, 그는 AI 미래교육혁신, 서울형 교육화폐 도입, 교권 확립, 공교육 정상화 등을 핵심 공약으로 제시하며 중도보수 진영의 대표 주자로 평가받고 있다.
pmk1459@newspim.com