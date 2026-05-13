박지훈, '요리사의 길' 종료 위기…'취사병 전설이 되다' 반전 엔딩

AI 핵심 요약beta
- 박지훈이 12일 티빙 '취사병 전설이 되다' 2화에서 중대장 변덕으로 취사병 위기에 처했다.
- 강성재가 돈가스로 호감도 미션 도전했으나 황석호 취향 반전으로 퀘스트 실패했다.
- 2화 시청률 1위 기록하며 바닷가 사건 예고로 18일 3화 방송된다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 박지훈의 취사병 생활에 예상치 못한 위기가 찾아왔다.
지난 12일 공개된 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다' 2화에서는 자신의 안위만을 우선시하는 중대장 황석호(이상이)의 변덕으로 인해 강성재(박지훈)의 취사병 생활에 제동이 걸렸다.
'취사병 전설이 되다'는 1, 2화가 공개된 이틀 동안 티빙 유료가입기여 종합 1위를 기록했다. 또한 2화 방송 시청률은 전국 가구 기준 평균 6.2%, 최고 7.6%, 수도권 가구 기준 평균 6.7%, 최고 7.9%로 상승세를 보이며 전국 기준 케이블 및 종편 채널에서, 수도권 기준 지상파를 포함한 전 채널에서 동시간대 1위를 차지했다. tvN 타깃인 남녀 2049 시청률은 지상파를 포함한 전 채널에서 동시간대 1위를 기록했다.
자신이 끓인 성게알 미역국으로 대대장 백춘익(정웅인)을 응급실에 실려가게 만들며 극한의 위기를 맞이했던 강성재는 다행히 백춘익의 들깨 알레르기가 원인이었다는 사실이 밝혀지며 한숨을 돌리게 됐다. 그러나 첫 요리를 완성한 보상으로 새로운 스킬 '호감도 확인'을 얻게 된 강성재는 부대를 떠들썩하게 만든 탓에 자신을 향한 부대원들의 비호감 수치가 심상치 않다는 사실을 확인했다.
취사병으로서 야심차게 내디딘 첫걸음이 예상치 못한 결과로 돌아온 가운데 강성재에게 또 다른 난관이 찾아왔다. 전직 퀘스트가 깜짝 등장, 각종 스킬을 사용할 수 있게 해준 '요리사의 길'을 지속하기 위해 72시간 안에 여러 미션을 성공해야 하는 상황에 놓인 것. 특히 미션 항목 중 하나로는 '황석호 대위의 호감도 50 이상 달성'도 포함돼 강성재의 부담이 높아졌다.
설상가상 황석호가 강성재에게 다른 보직까지 제안하는 상황에까지 이르렀다. 평탄한 군생활을 가장 중요하게 여기는 황석호에게 어디로 튈지 모르는 강성재는 부담스러운 존재였기 때문. 얼떨떨한 반응을 보이는 강성재에게 황석호는 군생활 상담까지 연결하며 은근하게 자신의 의사를 밀어붙였다.
하지만 상담 이후 강성재는 오히려 식당을 운영했던 아버지를 떠올리며 취사병 생활에 대해 다시금 생각하게 됐다. 그런 강성재의 변화를 가장 먼저 눈치챈 이는 취사병 선임이자 병장 윤동현(이홍내)으로 강성재를 취사병으로 남겨달라며 소초장 조예린(한동희)에게 의견을 피력했다. 강성재 역시 윤동현에게 취사병으로 남고 싶다는 진심을 털어놨다.
이후 취사병 2인은 음식으로 황석호를 설득하기로 했다. "진심이 담긴 맛있는 음식은 사람의 마음을 움직인다"는 아버지의 말을 떠올린 강성재는 상태창 레시피에 추가된 대한민국 사람들이라면 누구나 좋아할 돈가스로 황석호의 마음을 돌려보기로 했고, 윤동현의 조력 속 취사병으로 남고 싶다는 의지를 담아 본격적인 조리에 나섰다.
완성된 돈가스는 보기만 해도 군침이 돌 만큼 먹음직스러운 비주얼로 성공을 기대케 했다. 하지만 황석호는 "이 황석호는 돈가스를 별로 좋아하지 않아"라며 뜻밖의 반전 취향을 드러냈고 결국 강성재는 풀이 죽은 채 발걸음을 돌려야 했다. 동시에 전직 퀘스트 실패 알림까지 떠오르며 안타까움을 더했다.
한편, 2화는 어두운 바닷가에 누군가 쓰러져 있는 모습으로 엔딩을 장식하며 강림소초에 또 다른 사건이 들이닥칠 것을 예고했다. 요리사의 길이 종료된 박지훈의 앞날은 오는 18일 저녁 8시 50분에 티빙과 tvN에서 동시에 공개될 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다' 3화에서 확인할 수 있다.
moonddo00@newspim.com