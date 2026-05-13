중앙대, 빌보드 코리아와 맞손…K-콘텐츠 인재 키운다

AI 핵심 요약beta
- 중앙대는 13일 빌보드 코리아와 K-콘텐츠 인재 양성 MOU를 체결했다.
- 11일 흑석캠퍼스에서 총장과 대표가 업무협약을 맺었다.
- 교육·연구·인턴십 등으로 엔터 산업 인재를 공동 육성한다.
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현장실습·인턴십부터 공동 연구까지 협력
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 중앙대학교는 빌보드 코리아와 글로벌 K-콘텐츠 인재 양성을 위한 업무협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 13일 밝혔다.
중앙대는 지난 11일 서울 흑석캠퍼스에서 빌보드 코리아와 문화예술·엔터테인먼트·미디어 산업 발전과 글로벌 인재 양성을 위한 업무협약을 맺었다.
협약식에는 박세현 중앙대 총장, 이무열 대외협력본부장, 박인선 창업교육지원센터장과 김유나 빌보드 코리아 대표, 정주원 CSO 등 양 기관 관계자들이 참석했다.
이번 협약은 글로벌 음악·미디어 브랜드인 빌보드 코리아와 대학이 교육·연구·산업 현장 연계를 강화해 엔터테인먼트와 미디어 산업을 이끌 인재를 함께 육성하기 위해 추진됐다.
양 기관은 앞으로 글로벌 음악·엔터테인먼트·미디어 교육 프로그램을 공동 개발한다. K-팝, 공연예술, 인공지능(AI) 기반 미디어 산업 관련 공동 연구도 추진할 계획이다.
학생들의 산업 현장 경험을 넓히기 위한 협력도 이뤄진다. 중앙대와 빌보드 코리아는 학생 현장실습과 인턴십 운영, 글로벌 아티스트 및 전문가 초청 세미나 개최 등을 통해 교육과 실무를 연결하는 프로그램을 마련할 예정이다.
빌보드 브랜드를 활용한 공동 프로젝트도 추진된다. 양 기관은 음악·공연·미디어 분야에서 협업 범위를 넓히며 K-콘텐츠 산업의 글로벌 경쟁력 강화에 힘을 모을 방침이다.
김유나 빌보드 코리아 대표는 "대한민국 문화예술 교육의 명문인 중앙대학교와 협력하게 돼 기쁘다"며 "빌보드의 글로벌 네트워크를 활용해 한국 엔터테인먼트의 위상을 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.
박세현 중앙대 총장은 "이번 협력이 글로벌 K-콘텐츠와 엔터 산업의 발전을 이끌 창의적 인재 양성에 큰 기틀이 될 것"이라며 "양 기관의 긴밀한 협력을 통해 교육과 산업 현장을 잇는 역사적인 첫 걸음을 떼겠다"고 밝혔다.
jane94@newspim.com