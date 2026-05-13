경기도교육청, 아동보호구역 대폭 확대

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 13일 아동보호구역 지정을 대폭 확대했다.
- 56교에서 327교로 늘었고 부천 등 모든 초등학교가 100% 지정됐다.
- CCTV 설치와 순찰 등 안전조치를 시행하며 확대를 지속한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
초등학생 등·하교 안전망 강화 위해 미지정 학교 안내 및 확대 지속
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 13일 아동보호구역 지정을 대폭 확대했다고 발표했다.
이번 조치는 초등학생 등·하교의 안전성을 향상하기 위한 것으로, 2025년 11월 기준 56교였던 아동보호구역 지정 초등학교 수가 2026년 4월에는 327교로 증가한 결과를 반영했다.
특히 부천, 안산, 고양 교육지원청 등 관내 모든 초등학교가 100% 아동보호구역으로 지정되어 지역 내 학생 안전망의 모범 사례로 자리잡았다.
아동복지법 제32조에 따라 설정된 '아동보호구역'은 학습 공간 주변에서 발생할 수 있는 각종 범죄 및 사고로부터 아동을 보호하는 역할을 한다. 해당 구역은 학생의 안전한 등·하교 환경을 조성하는 데 중요한 기능을 한다.
경기도교육청은 또 통합관제 시스템과 폐쇄회로(CCTV) 설치, 범죄 예방 순찰 등 안전조치를 시행해 학생 안전 관리 수준을 더욱 높이고 있다.
향후 교육지원청 및 관할 지자체와의 협력을 지속하며 미지정 학교에 대한 안내와 지원을 계속할 예정이다. 아울러 안심알리미 서비스 등 다양한 학생 안전 정책과 연계를 통해 아동보호구역 지정을 확대해 나갈 계획이다.
beignn@newspim.com