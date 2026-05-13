김제 모악산 뮤직페스티벌, 내달 13일 금산사서 개막

AI 핵심 요약beta
- 김제시가 13일 내달 13일부터 14일까지 모악산 금산사 잔디광장에서 뮤직페스티벌을 연다고 밝혔다.
- 자연 속 대중가요, 인디밴드, 댄스 공연과 어린이 마술쇼, 버블쇼를 운영한다.
- 농특산물 판매와 먹거리존으로 지역경제 활성화를 도모한다.
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자연·음악·먹거리 어우러진 체류형 힐링축제 기대감 확산
[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시가 내달 13일부터 14일까지 모악산 금산사 잔디광장 일원에서 '2026 김제 모악산 뮤직페스티벌'을 연다고 13일 밝혔다.
'모악의 녹음, 음악으로 물들이다!'를 슬로건으로 열리는 이번 축제는 자연 속 음악 공연을 통해 시민과 관광객들에게 휴식과 치유의 시간을 제공하기 위해 마련됐다.
특히 6월의 짙은 녹음과 산사의 고즈넉한 분위기가 어우러져 관람객들에게 색다른 감성과 힐링을 선사할 것으로 기대된다.
메인 무대인 금산사 잔디광장에서는 대중가요를 비롯해 인디밴드와 댄스 공연 등 다양한 장르의 무대가 이어진다. 또 어린이를 위한 놀이 쉼터존에서는 마술쇼와 버블쇼, 체험 프로그램 등이 운영돼 가족 단위 방문객들의 발길을 끌 전망이다.
이와 함께 지역 우수 농특산물 판매 부스와 먹거리존도 마련돼 지역 농가 소득 증대와 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 보인다.
양유미 실장은 "이번 페스티벌은 공연 관람을 넘어 모악산의 자연 속에서 몸과 마음을 쉬어갈 수 있는 힐링의 시간이 될 것"이라며 "가족과 연인, 친구들과 함께 방문해 6월의 추억을 음악과 함께 만들길 바란다"고 말했다.
한편 김제시는 행사 기간 많은 방문객이 몰릴 것에 대비해 안전관리와 주차 대책 마련에도 행정력을 집중할 계획이다.
gojongwin@newspim.com