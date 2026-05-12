넥슨, 가정의 달 맞아 사내 어린이집 가족 행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 넥슨이 9일 가정의 달 맞아 사내 어린이집 가족 행사를 열었다.
- 판교·대치원 600여 명이 동서울대 체육관에서 운동회와 체험 프로그램을 즐겼다.
- 16일 제주원도 동일 행사를 진행하며 가정 연계양육을 실천한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨이 운영하는 사내 어린이집 '도토리소풍 넥슨 어린이집'이 가정의 달을 맞아 재원생과 직원 가족을 대상으로 가족 행사를 진행했다.
지난 9일 판교·대치원은 성남시 동서울대학교 실내체육관에서 봄 운동회를 열었다. 원아와 학부모, 형제자매 등 600여 명이 참가해 태산 넘기, 공 띄우기, 줄다리기, 깃발 배틀 등 신체 활동에 참여했다.
행사장에서는 후크볼, 농구, 컬링, 제기차기 같은 미니 스포츠와 키링·거울 DIY 만들기 등 체험형 프로그램도 운영됐다. 16일에는 제주원 가족 200여 명이 제주관광대학교 체육관에서 동일한 콘셉트의 행사를 진행할 예정이다.
도토리소풍 넥슨 어린이집은 가정과 어린이집, 회사가 함께 자녀를 양육하는 '가정 연계양육' 가치를 바탕으로 매년 학부모가 참여하는 대형 행사를 개최하고 있다.
넥슨은 일과 가정의 양립을 지원하기 위해 판교 해·달·별, 대치, 제주 등 5개 원을 운영 중이다. 지난해 한국어린이집총연합회 우수보육프로그램 공모전에서 도토리소풍 제주원이 교육부장관상 최우수상을 수상하기도 했다.
origin@newspim.com