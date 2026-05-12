대한항공, 몽골서 20년째 '푸른 숲' 키운다…ESG 경영 강화

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 11일부터 몽골에서 식림 사업을 진행했다.
- 신입·경력 직원 210여 명이 보식·가지치기 작업을 실시했다.
- 보잉777 기종 명의로 묘목 1000그루 기부하고 학생 재능기부도 했다.
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보잉777 명의 묘목 1000그루 기부…배구·항공교실 재능기부도 진행
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 대한항공이 몽골 현지 사막화 방지와 탄소 저감 활동을 위한 식림 사업을 이어가며 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 강화에 나섰다.
대한항공은 11일부터 2주간 몽골 울란바타르시 바가노르구에 위치한 '대한항공 숲'에서 식림 활동을 진행한다고 12일 밝혔다. 이번 활동에는 신입·경력 직원 210여 명이 참여해 기존 식림지 내 생육 상태가 좋지 않은 구간에 새 묘목을 심는 보식 작업과 가지치기 작업 등을 실시했다.
특히 대한항공은 친환경 운항 문화 확산을 위한 '그린 플릿(Green Fleet)' 활동의 일환으로 탄소배출 절감 과제 이행 실적이 우수한 보잉 777 기종 명의로 묘목 1000그루를 기부했다. 우수 기종을 대표하는 운항승무원들도 현장에 참여해 기념 식수 행사를 진행했다.
현지 학생들을 위한 재능기부 활동도 병행했다. 직원들은 몽골 군갈루타이 국립학교와 볼로브스롤 국립학교를 찾아 '점보스 배구교실'과 항공 공학교실을 열고 비행 원리 설명, 모형 비행기 제작, 배구 실습 프로그램 등을 진행했다.
대한항공은 2004년부터 몽골 사막화 지역에 숲을 조성하는 글로벌 플랜팅 프로젝트를 이어오고 있다. 현재 '대한항공 숲'은 서울 여의도공원 약 2배 규모인 44헥타르 규모로 성장했으며, 지역 내 방풍림 역할을 수행하고 있다.
대한항공 관계자는 "현지 사막화 문제 해결과 지속 가능한 환경 조성을 위해 식림 활동을 꾸준히 이어오고 있다"며 "친환경 가치 실천과 지역사회 상생 기반의 ESG 경영을 지속 강화할 계획"이라고 말했다.
syu@newspim.com