진에어, 1분기 영업익 576억…고유가·중동 리스크에 수익성 주춤

부산~푸꾸옥 신규 취항 추진…비용 절감·통합 LCC 준비 집중
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 진에어가 동계 성수기 해외여행 수요에 힘입어 1분기 견조한 실적을 기록했다. 다만 중동 사태에 따른 유가 상승과 경쟁 심화 영향으로 수익성은 소폭 둔화했다.
진에어는 12일 2026년 1분기 잠정 실적 기준 매출 4230억원, 영업이익 576억원, 당기순이익 217억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 1.2% 증가했지만 영업이익은 1.1% 감소했고, 당기순이익은 52.6% 줄었다.
진에어는 여객 수요에 맞춘 전략적 노선 운영과 고효율 기재 투입을 통해 수익성 확보에 집중했다고 설명했다. 다만 중동 지역 정세 불안과 고유가·고환율 등 대외 변수로 비용 부담이 확대됐다고 덧붙였다.
진에어는 2분기에도 부산~푸꾸옥 신규 취항 등을 통한 수요 확보와 공급 조정, 전사적 비용 절감 활동으로 수익성 방어에 나설 계획이다. 또한 통합 저비용항공사(LCC) 출범 준비와 함께 안전 운항 및 운항 경쟁력 강화에도 집중할 방침이다.
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