"전문의약품 성장 질주"…JW중외제약, 1분기 영업익 40% 증가

AI 핵심 요약beta
- JW중외제약이 12일 1분기 매출 1985억원, 영업이익 317억원을 기록했다.
- 전년 대비 매출 8.1%, 영업이익 40.4%, 당기순이익 62.3% 증가했다.
- 전문의약품 리바로 패밀리와 헴리브라가 주도하며 OTC 프렌즈도 급성장했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = JW중외제약은 해 1분기 별도 재무제표 기준 매출 1985억원, 영업이익 317억원을 기록했다고 12일 잠정 공시했다.
전년 동기 대비 매출은 8.1%, 영업이익은 40.4% 증가했다. 영업이익률은 16.0%로 두 자릿수를 유지했다. 당기순이익은 285억원으로 62.3% 증가했다.
사업 부문별로 보면 전문의약품(ETC) 부문 매출은 1649억원으로 전년 동기 대비 8.4% 성장했다. 일반의약품(OTC) 부문은 150억원의 매출을 기록하며 41.1% 증가했다.
주요 오리지널 전문의약품 가운데 피타바스타틴 기반 이상지질혈증 복합 개량신약 '리바로젯'은 283억원의 매출을 기록해 전년 대비 21.0% 성장했다.
스타틴 단일제 '리바로'를 포함한 '리바로' 패밀리(리바로·리바로젯·리바로브이·리바로하이·리바로페노) 전체 매출은 512억원으로 집계됐다.
혈우병 치료제 '헴리브라'는 231억원의 매출을 기록하며 전년 대비 59.8% 증가했고, 고용량 철분주사제 '페린젝트'는 55억원으로 35.6% 성장했다.
수액제 부문 매출은 628억원으로 전년 동기 대비 4.0% 증가했다. 고부가가치 종합영양수액제 '위너프' 제품군은 206억원의 매출을 기록했다.
일반의약품 부문에서는 아이 케어 브랜드 '프렌즈' 제품군이 57억원으로 56.0% 증가했다. 상처 관리 밴드 '하이맘'은 14억원으로 29.3%, 멸균생리식염수 '크린클'은 26억원으로 27.0% 각각 성장했다.
JW중외제약 관계자는 "오리지널 전문의약품 중심 포트폴리오가 견조한 성장세를 보이며 매출과 영업이익이 함께 개선됐다"며 "안정적인 수익 창출을 기반으로 연구개발(R&D) 투자를 지속 확대하고 미래 성장동력 확보로 이어지는 선순환 구조를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com