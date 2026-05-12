경남은행 외국인뱅킹 서비스 '모바일 어워드 코리아 2026' 은행부문 대상

AI 핵심 요약beta
- BNK경남은행이 12일 모바일 어워드 코리아 2026에서 외국인뱅킹 서비스로 은행 부문 대상을 받았다.
- 이 서비스는 영어·중국어 등 10개 언어를 지원하며 비대면 계좌 개설과 해외송금 등을 제공한다.
- 생활 정보와 맞춤 UI·UX를 더해 외국인 고객 편의성을 높였다.
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비대면 서비스 고도화 편의성 증대
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK경남은행은 모바일뱅킹 앱에 탑재한 '외국인뱅킹 서비스'가 국내 모바일 산업 시상식인 모바일 어워드 코리아 2026에서 은행 부문 대상에 선정됐다고 12일 밝혔다.
이 서비스는 외국인 고객의 금융 접근성을 높이기 위해 기획된 비대면 중심 플랫폼으로, 영어·중국어·베트남어 등 10개 언어를 지원해 언어 장벽을 낮춘 것이 특징이다.
비대면 계좌 개설과 모바일뱅킹 가입, 후불교통 체크카드 발급 등 주요 금융 업무를 영업점 방문 없이 처리할 수 있도록 설계됐다. 외국인 근로자를 위한 전용 신용대출과 해외송금 서비스도 전 과정 비대면으로 제공된다.
금융 용어 이해를 돕는 '에버어시스트' 기능과 외국인 맞춤형 사용자 환경(UI·UX)도 적용됐다. 전용 메인 화면에서는 통장 잔액을 10개 통화 기준으로 환산해 확인할 수 있도록 했다.
이와 함께 알뜰폰 요금제 비교, 인근 병원·약국 찾기 등 국내 정착에 필요한 생활 정보 서비스도 함께 제공해 활용 범위를 넓혔다.
이주형 BNK경남은행 AI·디지털그룹 부행장은 "외국인 고객 중심의 서비스 설계와 디지털 접근성 개선이 이번 수상으로 이어졌다"며 "비대면 금융 서비스 고도화를 통해 외국인 고객 편의성을 지속적으로 높이겠다"고 말했다.
시상식은 서울 중구 코리아나호텔에서 열렸으며, 이 부행장이 참석해 수상했다. 모바일 어워드 코리아는 모바일 서비스와 플랫폼, 마케팅 등 분야의 우수 사례를 선정하는 시상 행사다.
news2349@newspim.com