현대그룹, AI 시대 인재육성 전략 공개

AI 핵심 요약beta
- 현대그룹이 12일 원티드 하이파이브 2026에 참가해 AI 인재 육성 전략을 공개했다.
- 최낙환 인재개발센터장이 AI 시대 리더십 메커니즘 강연으로 원칙과 실행을 강조했다.
- 홍보부스에서 AI 교육 프로그램을 선보이고 온라인 교육을 운영 중이다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대그룹은 국내 최대 규모 직장인 컨퍼런스 '원티드 하이파이브 2026'에 참가해 AI 시대 인재 육성 전략을 공개했다고 12일 밝혔.
5월 12~13일 서울 코엑스에서 열리는 이번 행사는 원티드랩이 2018년부터 개최해온 것으로, HR 담당자 등 다양한 직군의 실무자들이 참여한다.
현대그룹은 최낙환 인재개발센터장이 'AI 시대 조직문화 속 리더십 메커니즘'을 주제로 강연했다. 최 센터장은 리더십 원칙과 행동 체계의 중요성, 실행 중심의 조직 운영 방향을 강조했다.
홍보부스에서는 디지털 원격훈련 아카이브와 AI 특화 교육 프로그램을 선보였다. 방문객들은 현장 이벤트를 통해 기념품을 받을 수 있었다.
현대그룹은 지난해부터 임직원을 대상으로 AI 역량 강화 온라인 교육을 운영 중이다. 현대경제연구원은 2018년 이후 직무교육 분야에서 누적 1만여 개 고객사를 확보했다. 현정은 현대그룹 회장은 올해 신입사원 격려사에서 "임직원의 성장이 곧 기업의 경쟁력"이라고 밝혔다.
y2kid@newspim.com