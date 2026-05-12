익산시, 국산 콩 활용 식물성 대체식품 산업 육성 본격화

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 12일 대체식품 혁신 생태계 조성 추진단 첫 회의를 열었다.
- 국산 콩 기반 식물성 대체식품 산업 육성을 위한 협력 체계를 구축했다.
- 대단콩 시범 재배와 원료 개발로 푸드테크 거점을 조성한다.
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'대단콩' 시범 재배 추진·국산 단백질 원료 산업화 시동
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 국산 콩을 활용한 식물성 대체식품 산업 육성에 본격 나서며 미래 푸드테크 산업 거점 조성에 속도를 내고 있다.
익산시는 12일 한국식품산업클러스터진흥원에서 '대체식품 혁신 생태계 조성 추진단' 첫 회의를 열고 국산 원료 기반 식물성 대체식품 산업 육성을 위한 협력 체계를 구축했다고 밝혔다.
이날 회의에는 전북특별자치도와 익산시, 국립식량과학원, 한국식품연구원, 농업기술센터, 생산자 단체 등 관계기관이 참여해 대체식품 원료 국산화와 지역 농가·가공산업 연계 방안을 논의했다.
최근 건강과 환경을 고려한 소비 트렌드 확산으로 콩 등 식물성 원료를 활용한 대체식품 시장이 빠르게 성장하는 가운데 국내 시장 규모도 오는 2027년까지 3000억원 이상으로 확대될 전망이다.
이에 따라 추진단은 올해부터 국산 콩 기반 대체식품 원료 개발과 실증 사업을 본격 추진한다.
우선 단백질 함량이 높은 국산 신품종 대두 '대단콩'을 익산지역 5950㎡ 규모 부지에서 시범 재배한다. 수확한 콩은 기름 추출 후 남는 탈지대두박을 활용해 식물성 단백질 소재로 가공하고 관련 식품 산업 기술 실증에도 활용할 계획이다.
시는 산·학·연·관 협력 체계를 기반으로 대체식품 기업 맞춤형 기술 지원과 제품화를 추진해 지역 농가에는 안정적 판로를 제공하고 기업에는 우수 국산 원료를 공급하는 선순환 생태계를 구축한다는 방침이다.
시 관계자는 "국산 원료 기반 대체식품 산업은 식량 안보 강화와 농가 소득 창출을 동시에 기대할 수 있는 사업"이라며 "유관기관과 협력을 통해 익산을 대한민국 식물성 대체식품 산업의 핵심 거점으로 육성하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com