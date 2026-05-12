[프로축구] '대전 원정 멀티골' 포항 주닝요, K리그1 13R MVP

AI 핵심 요약beta
- 한국프로축구연맹이 12일 K리그1 13라운드 MVP로 주닝요를 선정했다.
- 주닝요는 9일 대전전에서 멀티골로 포항의 2-0 승리를 이끌었다.
- 제주는 서울전 승리로 베스트 매치와 팀을 차지했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 포항 스틸러스 공격수 주닝요가 올 시즌 첫 멀티골과 함께 K리그1 13라운드 최고 선수로 인정받았다.
한국프로축구연맹은 12일 하나은행 K리그1 2026 13라운드 MVP로 주닝요를 선정했다고 밝혔다. 주닝요는 9일 대전월드컵경기장에서 열린 대전하나시티즌 원정에서 후반 23분 선제골, 경기 종료 직전 쐐기골을 연달아 터뜨리며 팀의 2-0 승리를 이끌었다. 이 경기는 주닝요의 시즌 1·2호골이자, 포항의 3경기 연속 무패(2승 1무)를 완성한 결정적 한 판이었다.
라운드 '베스트 매치'는 제주월드컵경기장에서 열린 제주 SK-FC서울전이 차지했다. 이날 제주는 전반 18분 박창준, 후반 8분 김준하의 연속 골로 2-0 리드를 잡았고 후반 12분 후이즈에게 한 골을 내줬지만 추가 실점 없이 2-1로 선두 서울을 잡았다. 이 승리로 제주는 라운드 '베스트 팀'에도 이름을 올렸다.
제주 선수들의 활약도 두드러졌다. 골키퍼 김동준을 비롯해 공격수 네게바, 수비수 세레스틴이 라운드 베스트11에 포함됐다. K리그1 13라운드 베스트11 공격진은 네게바(제주), 말컹(울산), 주닝요(포항)로 구성됐고, 미드필더에는 이승우(전북), 서재민(인천), 이규성(울산), 김태현(전북)이 뽑혔다. 수비진은 세레스틴(제주), 후안 이비자(인천), 전민광(포항), 골키퍼는 김동준이 차지했다.
K리그2에서는 충남아산의 공격수 김종민이 11라운드 MVP로 선정됐다. 김종민은 서울 이랜드전에서 시즌 첫 해트트릭을 완성하며 팀의 3-0 완승을 이끌었다. 이 경기는 K리그2 라운드 베스트 매치로, 충남아산은 베스트 팀으로 뽑혔다.
psoq1337@newspim.com