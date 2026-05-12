화성시, 취업 준비 청년 지역 우수 기업 7개사와 현장실습 기회 갖는다

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시 12일 지역 우수 기업 7개사와 청년 취업역량강화 사업 업무협약 체결했다.
- 미래기술학교 수료생에게 제약·바이오·반도체 기업 현장실습 기회 제공한다.
- 시는 인건비 지원하고 기업은 1대1 멘토 지정해 실무 노하우 전수한다.
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 관내 청년들의 실질적인 취업 경쟁력을 강화하기 위해 지역 우수 기업 7개사와 '2026년 화성청년 취업역량강화 사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.
'화성청년 취업역량강화 사업'은 미래기술학교 교육을 이수한 우수 수료생들에게 관내 우수 기업에서의 현장실습 기회를 제공함으로써, 실무 중심의 직무 역량 강화와 양질의 일경험을 지원하는 사업이다. 2024년 첫 선을 보인 이번 사업은 단순 기업 견학 수준에서 벗어나 실제 직무를 경험할 수 있는 실효성 있는 프로그램으로 평가받고 있다.
2024년 8개사, 2025년 11개사가 참여하는 등 매년 꾸준한 성과를 거두며 지역 청년과 기업을 잇는 핵심적인 가교 역할을 수행하고 있다. 특히 올해는 기업 규모, 재정 건전성, 직무현장실습 운영 역량 등을 종합적으로 심사해 시의 미래 성장 동력인 제약·바이오 및 반도체 분야의 우수 기업들을 선정했다.
참여 기업은 대웅바이오(주), 명문제약(주), ㈜와이에스생명과학, 한미약품(주) 등 제약·바이오 분야와 ㈜기가레인, ㈜엠에이케이, ㈜유에스티 (반도체·전자부품 분야) 등 총 7개 사다.
이번 협약에 따라 시는 실습생들이 3개월간 안정적으로 직무에 몰입할 수 있도록 인건비 전액을 지원한다. 참여 기업은 실습생별로 1대 1 전담 멘토를 지정하고 체계적인 복무 관리 시스템을 통해 현장의 실무 노하우를 직접 전수할 예정이다.
이병희 청년청소년과장은 "이번 사업이 구직 청년들에게는 실질적인 경력 형성과 취업의 기회를, 기업에는 맞춤형 우수 인재를 확보하는 상생의 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 산업과 연계한 다양한 청년 지원 정책을 발굴해 나가겠다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com