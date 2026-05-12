[핌in현장] 유나이트, 새 회사서 '인연'으로 출발…"우리의 전환점인 앨범"

AI 핵심 요약beta
- 유나이트가 12일 미니 8집 발매 쇼케이스를 열었다.
- 소속사 이적 후 첫 앨범으로 타이틀곡 포즈를 선보였다.
- 멤버 참여도 높아 새로운 전환점 앨범이라 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 유나이트가 소속사 이적 후 새로운 챕터를 연다.
유나이트가 12일 서울 마포구에 위치한 NOL 씨어터 합정 동양생명홀에서 미니 8집 '인연 파트.1(INYUN Part.1)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "열심히 준비한 만큼 많이 기대해주셨으면 좋겠다"고 밝혔다.
이번 타이틀곡 '포즈(POSE!)'는 서로 다른 두 세계가 하나의 프레임 안에서 겹쳐지는 단 한 번의 '포즈'를 담아냈다. 부제인 '자태'는 존재가 드러나는 방식이자 인식되는 순간의 형태를 의미하며, 보이지 않던 연결이 드러나는 찰나를 선명하게 그려냈다.
이날 은호는 "소속사를 파라뮤직으로 이적 후 내는 첫 앨범이자, 1년 만의 앨범이다. 회사와 소통을 많이 하려고 했고, 회사에서도 저희의 의견을 많이 들어주려고 했다. 재미있게 저희의 것을 만들어 가는 느낌이었다"라고 말했다.
형석은 "이번 앨범을 준비할 때 저희 의견이 많이 들어갔다. 멤버들이 서로 의지하며 준비했다"고 강조했다.
앞서 멤버 은상은 지난해 5월 컨디션 난조로 활동을 중단했으며, 이번 활동에도 불참하게 됐다. 이에 은호는 "은상은 아직 회복이 필요한 것 같아서 이번 활동도 휴식을 하게 됐다. 공백이 있어서 7명이 빈자리를 채우기 위해 더 열심히 준비했다"고 답했다.
이번 신보는 서로 다른 위치와 상황, 각기 다른 시간대 속에서도 쉽게 끊어지지 않는 인연에 대한 이야기를 풀어낸다. 운명도, 우연도 아닌 그 사이 어딘가에 존재하는 연결의 감정을 '인연'이라고 표현했으며, 서로 다른 존재들이 같은 공간에 도달해 하나로 이어지는 순간을 유나이트만의 음악과 퍼포먼스로 풀어냈다.
은호는 "유나이트의 새로운 전환점을 맞이하는 앨범이다. 유나이트가 많은 분들과 연결되고 싶다는 소망을 담았다"고 설명했다.
이어 우노는 타이틀곡에 대해 "예전과의 다른 결의 새로운 유나이트를 보여드리겠다는 각오로 준비했다"고 말했다. 특히 데이는 "그동안 저희가 힙합적인 모습을 많이 보여드렸는데, 이번에는 또 다른 퍼포먼스의 결을 보여드릴 수 있을 것 같다. 저희에 대한 새로운 모습을 발견할 수 있으실 것"이라고 부연했다.
이번 앨범은 멤버들의 높은 참여도가 특징이다. 수록곡 '낫띵(Nothing)'은 은호와 스티브가 작사, 작곡에 참여했고, 마지막 트랙 '소 얼라이브(So Alive)'에는 은호와 형석, 우노, 경문, 시온이 작사에 참여해 진정성을 더했다.
경문은 "앨범 준비할 때 멤버들이 많이 참여하고 있다"라며 "노래도 좋고, 실력적으로 뒤처지지 않기 때문에 우리 멤버들의 이름까지 잘 알려보고 싶다"며 포부를 드러냈다.
2022년 데뷔한 이들은 어느덧 5년차 그룹이 됐고, 지난 20일 데뷔 4주년을 맞았다. 시온은 "주년이 지난 만큼 세련되고 젠틀한 모습을 보여주고 싶다. 많은 팬들과 대중들에게 유나이트라는 팀을 널리 알리고 싶다"고 강조했다.
5월에는 유나이트를 비롯해 차동협부터 앤더블, 빅뱅 태양, 몬스타엑스 셔누·형원 등 많은 아티스트들이 컴백에 나선다. 이들은 팀의 차별점에 대해 "한번 들었을 때 맴도는 것"이라고 밝혔다.
스티브는 "그동안 보여주지 않았던 것들을 이번 활동을 통해 보여드리고 싶다"며 "견고해진 음악성과 퍼포먼스를 많은 대중에게 보여드리고 싶다"고 말했다.
끝으로 유나이트는 "이번 앨범은 5점 만점에 만점이다. 이번 앨범은 전환점으로 삼아 더 성장해가는 그룹이 될 것"이라고 밝혔다.
이날 오후 6시에 공개되는 유나이트의 미니 8집 '인연 파트.1'에는 타이틀곡 '포즈'를 비롯해 '평행선', '세이비어(Savior)', '낫띵(Nothing)', '소 얼라이브(So Alive)'까지 총 5곡이 수록된다.
alice09@newspim.com