우크라 외교장관 다음달 방한 추진...북한군 포로 송환 논의할 듯

AI 핵심 요약beta
- 우크라이나 외교부 장관이 6월 중 한국을 방문할 예정으로 외교부가 12일 밝혔다.
- 한-우크라이나 외교장관회담에서 북한군 포로 송환 문제가 주요 현안으로 논의될 것으로 예상된다.
- 정부는 북한군 포로 2명이 헌법상 국민이며 귀순 희망 시 필요한 보호와 지원을 제공할 방침이다.
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한국행 희망 北포로 2명 송환 문제 논의
"국제법과 인도주의 원칙에 따라 해결"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 안드리 시비하 우크라이나 외교부 장관이 다음달 한국을 방문하는 일정을 조율 중이라고 외교부가 12일 밝혔다. 한-우크라이나 외교장관회담이 열리면 북한군 포로 송환 문제가 현안으로 논의될 가능성이 있어 주목된다.
외교부 당국자는 이날 "우크라이나 외교부 장관 방한 문제를 우크라이나 측과 협의 중"이라고 말했다. 구체적인 방한 시기는 정해지지 않았지만 6월 중 이뤄질 가능성이 높은 것으로 알려졌다.
2024년 10월 쿠르스크 지역 전투에 투입됐다가 우크라이나군에 생포된 북한군 포로 2명은 그동안 한국 민간단체에 친필 편지를 전달하는 등 여러 경로를 통해 한국에 귀순할 의사가 있음을 밝혔다.
정부는 이들이 헌법상 국민이라는 점을 분명히 하고 한국으로 오기를 희망할 경우 이를 받아들여 관계법령에 따라 필요한 보호와 지원을 제공할 것이라는 입장을 밝힌 바 있다.
앞서 조현 장관과 시비하 장관은 지난 3월 프랑스에서 열린 G7(주요 7개국) 외교장관회의를 계기로 양자 회담을 갖고 이 문제를 논의했다. 당시 양국 장관은 북한군 포로 문제를 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방향으로 해결하기 위해 협력하기로 했다.
opento@newspim.com