하림-유니아이, AI 기반 스마트축산 플랫폼 구축 본격화

AI 핵심 요약beta
- 하림이 12일 유니아이와 스마트축산 플랫폼 본계약 체결했다.
- 에이빅과 치킨몽거 상용화로 데이터 기반 AX 구축한다.
- 농가 생산성 향상과 글로벌 독점 파트너십으로 시장 확대한다.
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생산성 향상·방역 리스크 절감 기대…20년 독점 파트너십 구축
[익산=뉴스핌] 고종승 기자 = 하림이 인공지능(AI) 기술 기업 유니아이와 스마트축산 플랫폼 개발 및 사업화를 위한 본계약을 체결하고 축산업 디지털 전환에 본격 나선다.
양사는 데이터 기반 의사결정 체계(AX)를 구축하고 AI 기반 스마트 양계 플랫폼 상용화를 추진한다고 12일 밝혔다. 앞서 양사는 지난해 12월 관련 업무협약을 체결한 바 있다.
이번 계약에 따라 양사는 유통용 스마트팜 통합관제 플랫폼 '에이빅(AVIC)'과 농가용 스마트팜 플랫폼 '치킨몽거(Chicken Monger)'를 상용화한다.
'에이빅'은 농장 CCTV와 환경 데이터를 통합 모니터링해 데이터 기반 의사결정을 지원하는 시스템이다. '치킨몽거'는 농가에서 수기로 관리하던 데이터를 디지털화하고 실시간 환경 모니터링과 출하 시점 예측 기능 등을 제공한다.
하림은 플랫폼 도입을 통해 하위권 농가의 사육 성적을 상향 표준화하고 사료요구율(FCR) 개선 효과를 거둘 경우 연간 약 16억원 규모의 생산성 향상 효과가 발생할 것으로 전망했다.
또 비대면 원격 모니터링 시스템을 활용해 외부인 농장 출입을 최소화함으로써 질병 유입 위험을 줄이고 유류비 등 현장 관리 비용 절감 효과도 기대하고 있다.
특히 양사는 향후 20년간 제3자와 유사 양계 스마트팜 플랫폼을 개발하거나 판매하지 않는 독점적 파트너십도 구축했다. 계약 효력은 전 세계를 대상으로 적용돼 향후 글로벌 시장 진출 확대에도 기반이 될 전망이다.
하림은 글로벌 스마트축산 플랫폼 시장 점유율 0.1%만 확보해도 연간 약 14억 원의 추가 수익 창출이 가능할 것으로 내다봤다.
양사는 올해 상반기 실제 농가를 대상으로 기술 검증(PoC)을 진행한 뒤 생산성이 낮은 육계 농가 100곳에 우선 도입하고 이후 전체 농가로 확대할 계획이다.
정호석 대표는 "이번 협력은 축산 자산을 4차 산업혁명 기술과 결합해 데이터 기반 플랫폼 사업으로 전환하는 중요한 분기점이 될 것"이라며 "글로벌 표준 플랫폼 주도권 확보에 나서겠다"고 말했다.
백승환 대표는 "하림의 현장 노하우와 유니아이의 AI·로보틱스 기술력을 결합해 축산업 패러다임 변화를 이끌겠다"며 "글로벌 축산 테크 표준 구축을 목표로 협력을 이어가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com