노동부, 임금체불·불법파견 의혹 '더캐리' 근로감독 착수

AI 핵심 요약beta
- 임금체불 및 불법 파견 의혹을 받는 아동복 브랜드 더캐리가 12일 고용노동부 근로감독을 받는다.
- 매장 관리 노동자들이 연장·야간 휴일근로수당과 퇴직금을 받지 못했으며 출퇴근 기록 관리도 부실했다.
- 노동부는 임금체불, 불법파견, 가짜 3.3 위장고용 등 노동관계법 전반을 집중점검한다.
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임금체불·불법파견·가짜3.3 의혹
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 임금체불 및 불법 파견 등의 의혹을 받고 있는 유명 아동복 브랜드 업체 더캐리가 근로감독을 받는다.
고용노동부는 서울지방고용노동청 광역근로감독과가 12일 서울 용산구 더캐리 본사에 대한 근로감독에 착수한다고 밝혔다.
더캐리는 국내 유명 아동복 브랜드 베베드피노 등을 운영하면서 연 1000억원의 매출을 기록한 기업이다.
해당 업체 매장 관리 노동자는 연장·야간 휴일근로수당과 퇴직금을 제대로 받지 못한 것으로 알려졌다. 회사가 출퇴근 기록 등 기본적인 노무관리도 하지 않았다는 것이 노동자 측 주장이다.
노동자가 계열사와 근로계약을 맺었지만, 업무지시는 본사에서 받았다는 불법 파견 의혹도 제기됐다. 근로기준법상 근로자에 해당하지만 프리랜서로 계약한 '가짜 3.3' 위장 고용 의혹도 나타났다.
노동부는 근로시간, 연장·야간휴일 근로수당 지급 등 임금체불뿐 아니라 불법파견, 가짜 3.3 위장고용 등 노동관계법 전반에 대해 집중점검한다는 방침이다.
권창준 노동부 차관은 "기업의 매출과 영업이익 등 성장에만 매몰되어 노동자들의 노동권의 보호를 해태하는 사례가 더 이상 반복되지 않도록 철저히 감독하고 엄정하게 조치하겠다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com