전재수, 해양대 특강서 해양수도 부산 비전 제시…"청년 기회 확대"

AI 핵심 요약beta
- 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 12일 한국해양대를 방문했다.
- 신입생 대상 특별강연에서 '해양수도 부산' 구상을 제시했다.
- 청년 결합과 해양수산부 이전을 강조하며 미래 비전을 밝혔다.
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"청년 유입 증가 성장 가능성 확대"
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 국립한국해양대학교를 찾아 '해양수도 부산' 구상을 제시했다.
전 후보는 12일 부산 영도구에 위치한 한국해양대를 방문해 총장과 차담을 갖고 대학 현안을 청취한 뒤 2026학년도 신입생을 대상으로 특별강연을 진행했다고 밝혔다.
강연에서 전 후보는 '해양수도 부산과 청년의 결합'을 핵심 메시지로 제시했다. 그는 "부산은 조선·해운 등 전통 산업을 넘어 인공지능, 콘텐츠, 데이터, 금융 등 다양한 미래 산업을 수용할 수 있는 도시"라며 "청년의 도전이 더해질 때 도시의 성장 가능성은 더욱 확대된다"고 말했다.
이어진 학생들과의 대화에서는 부산을 선택한 배경과 기대를 직접 들었다. 전 후보는 최근 수도권 출신 학생들의 부산 지역 대학 유입 증가를 언급하며 "부산이 청년에게 새로운 기회의 공간으로 인식되기 시작한 점은 의미 있는 변화"라고 평가했다. 타 지역에서 부산을 선택한 학생들에게 감사의 뜻도 전했다.
전 후보는 "타지에서 부산과 한국해양대를 선택한 것은 자신의 청춘을 이 도시에 투자하는 결정"이라며 "졸업 시점에 부산을 선택한 판단이 옳았다고 느낄 수 있도록 해양수도 부산을 구축하겠다"고 강조했다.
또 "해양수산부 이전은 해양수도 부산 실현의 출발점에 불과하다"며 "이 비전 위에서 청년들이 미래를 확장해 나가길 기대한다"고 덧붙였다.
ndh4000@newspim.com