송순호 창원시장 후보 "구 롯데백화점 마산점, 원도심 회복 거점 활용"

AI 핵심 요약beta
- 송순호 더불어민주당 창원시장 후보가 12일 구 롯데백화점 마산점 앞에서 기자회견을 열었다.
- 장기 방치 부지를 공공기관 유치와 청년·문화 공간으로 재편해 원도심 경제 회복 거점으로 삼는다.
- New마산 2.0 플랜 후속으로 상권·유동인구 회복 방안을 제시하고 지지 호소했다.
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공공기관 유치·청년 공간 조성
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 송순호 더불어민주당 창원시장 후보가 구 롯데백화점 마산점을 원도심 회복 거점으로 활용하겠다는 공약을 내놨다.
송 후보는 12일 경남 창원시 마산합포구 구 롯데백화점 마산점 앞에서 기자회견을 열고 "장기간 방치된 해당 부지를 공공기관 유치와 청년·문화 공간으로 재편해 마산 경제 회복의 전환점으로 삼겠다"고 밝혔다.
이번 회견은 전날 발표한 'New마산 2.0 플랜'을 현장에서 구체화하기 위한 후속 일정으로 침체된 원도심 상권과 유동 인구 회복 방안에 초점을 맞췄다.
송 후보는 "해당 부지는 단순 유휴시설이 아니라 원도심 기능 회복이 걸린 상징적 공간"이라며 "공공기관 이전을 통해 유동 인구를 확보하고 상권을 되살리겠다"고 강조했다.
정부 2차 공공기관 이전 정책과 연계해 핵심 기관 유치를 추진하고 경남도 산하기관 이전도 병행한다는 구상이다. 청년 창업과 문화·콘텐츠 기능을 결합한 복합 앵커시설 조성 계획도 제시했다.
송 후보는 "사람과 기능이 유입돼야 상권이 회복된다"며 "현장에서 체감할 수 있는 변화로 원도심 재생을 추진하겠다"고 말했다.
그러면서 "방치된 공간을 더 이상 두지 않고 지역 경제 회복의 거점으로 전환하겠다"며 "공공과 청년, 문화가 결합된 지속 가능한 도심 구조를 만들겠다"고 지지를 호소했다.
이날 기자회견에는 허성무 국회의원과 마산합포구 지역 출마자, 상인회 관계자들이 참석해 원도심 회복 필요성에 공감하고 협력하기로 했다.
news2349@newspim.com